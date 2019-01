A câștigat 100.000 de euro la Vocea României, după care s-a făcut nevăzut! Unde a dispărut Bogdan Ioan

Pe pagina de Facebook a emisiunii, mai mulți oameni au comentat rezultatul, explicând că nu el ar fi trebuit să fie cel câștigător, ci Dora Gaitanovici.

Într-un interviu acordat pentru adevărul.ro, Bogdan a mărturisit că a fost afectat de comentariile răutăcioase, dar acesta este timbrul lui și nu încearcă să imite pe nimeni.

„Acesta este timbrul meu vocal. Nu încerc să imit sau să mă folosesc de vocea lui Michael Jackson. În această emisiune am fost scos de mai multe ori din zona mea de confort, tocmai pentru a le arăta oamenilor că nu cânt doar Michael Jackson, ci că pot aborda şi alte stiluri muzicale. Am văzut şi anumite critici şi este normal să fie păreri împărţite, dar nu e normal să jigneşti pe cineva. Sunt un om simplu care s-a înscris la un concurs şi nu am avut vreo intenţie să fac rău cuiva. Când am citit anumite comentarii răutăcioase, am avut un mic moment de dezamăgire, dar încerc să citesc doar mesajele pozitive pe care le primesc pe paginile mele de socializare“.

După ce a câștigat marele premiu, Bogdan s-a făcut nevăzut și nimeni nu mai știe nimic despre el. Pe pagina lui de Instagram și-a pus o poză dintr-8un studio de înregistrări, din Iași, acolo und ea absolvit și facultatea, el fiind din Constanța.