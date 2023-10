A câștigat marele premiu la loto, dar a ținut totul secret! Motivul pentru care a ascuns 20 milioane de dolari

Zilele acestea, un bărbat a câștigat premiul cel mare a loto a spus povestea sa. Nu mai puțin de 20 de milioane de dolari a încasat, dat a ales să păstreze secretul. Nici măcar copiii săi nu au știut, dar motivul pentru care a luat această decizie este de-a dreptul cutremurător.

Fericitul câștigător are 50 de ani, dar nu a renunțat la locul său de muncă, chiar dacă avea suficienți bani să se retragă. Mai mult de atât, a ales să nu cheltuie banii. Abia de curând și-a făcut curajul de a spune adevărul:

„Nu am spus absolut nimănui, cu excepția soției și a unui frate. Nu mai știe nimeni. După ce am plătit impozitul pe premiu, am rămas cu 20 de milioane de dolari”, spune bărbatul.

(CITEȘTE ȘI: Înainte de a fi prezicătoare, Maria Ghiorghiu a fost casieriță la Loteria Română. Ce s-a întâmplat după ce a visat cele 6 numere la Loto 6/49)

De ce a ales să nu spună despre câștigul la loto

Imediat după ce a pus mâna pe premiu, bărbatul s-a apucat să caute ce s-au întâmplat cu foștii câștigători. Atunci a aflat că unii dintre ei au murit la scurtă vreme după aceea sau au pierdut tot ce aveau în mai puțin de 10 ani. Până și când mama sa a avut nevoie de un acoperiș nou, a inventat o scuză care să justifice proveniența banilor, orice dar să nu-i spună adevărul.

„Primul lucru pe care l-am făcut în momentul în care am câștigat a fost să caut informații despre ce s-a întâmplat cu alți câștigători de premii mari. Unul din cinci câștigători pierd totul în 10 ani și unul dintre lucrurile pe care toți le spun este faptul că încep să te caute toate rudele, toți cunoscuții să-ți ceară bani și să se aștepte să plătești tu pentru tot.

De exemplu, am schimbat acoperișul casei mamei mele. Când m-a întrebat de unde am atâția bani, i-am zis că m-am folosit de banii pe care i-am moștenit de la unchiul soției”, a adăugat câștigătorul.

(CITEȘTE ȘI: Acești români se vor îmbogăți! Zodia care va da lovitura la Loto 6/49 în octombrie 2023)