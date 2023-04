A căzut în păcat: Un stareț s-a îndrăgostit de o enoriașă și i-a trimis filmări deocheate. Aveau întâlniri în Mănăstire: „O iubeam”

Starețul Mănăstirii Șomeșul Rece din Cluj a fost schimbat din funcție, după ce s-a îndrăgostit de o enoriașă. Arsenie Gălățean a trăit o poveste de dragoste, care a avut un final nefericit. A fost trădat și părăsit de tânăra după care i s-au aprins călcâiele!

Arsenie Gălățean a trăit o poveste de iubire ca-n filme cu o enoriașă. Starețul a fost schimbat din funcție, după ce s-a îndrăgostit nebunește de Lăcrămioara, o tânără de 30 de ani. Relația lor a ajuns la urechile superiorilor preotului, așa că și-a luat „adio” de la haina monahala. În ciuda diferenței de vârstă, de aproape 25 de ani, slujitorul lui Dumnezeu a avut sentimente puternice pentru această femeie. Mai mult decât atât, s-a filmat în ipostaze indecente și compromițătoare, apoi i le-a trimis Lăcrămioarei. Videoclipul a ajuns la Mitropolie, iar el a fost sancționat. Chiar și așa, Arsenie vrea să îmbrace în continuare haina monahala.

”I-am trimis femeii un clip video pentru că o iubeam și ea mă iubea pe mine. A vrut să ne căsătorim, dar eu nu am vrut să renunț la chemarea mea. Filmarea a ajuns la Mitropolie și am fost sancționat. Am fost dat jos din funcția de stareț și nu mai am voie să oficiez slujbe. Acum aștept să mă duc la Prea Înaltul (Mitropolitul Clujului) pentru a fi ascultat. Eu aș vrea să rămân călugăr, la Someșul Rece”, a povestit fostul stareț pentru Stiri de Cluj.

CITEȘTE ȘI: SITUAȚIE NEAȘTEPTATĂ PENTRU UN PREOT DIN ARGEȘ, DUPĂ CE O ENORIAȘĂ A FĂCUT PUBLICE IMAGINI CU EL ȘI O ALTĂ FEMEIE

Enoriașa i-a făcut vizite la Mănăstire

Arsenie Gălățean a fost prea îndrăgostit să vadă realitatea. Conform sursei citate mai sus, Lăcrămioara ar fi beneficiat de un transfer bancar de până la 10.000 de lei și că este posibil ca la mijloc să fi fost doar un șantaj. Tânăra de 30 de ani îi făcuse câteva vizite fostului stareț, la Mănăstire.

CITEȘTE ȘI: CE SALARIU ÎNCASEAZĂ UN PREOT? PĂRINTELE CALISTRAT CHIFAN SPULBERĂ MITUL: „SĂ NU CREDEȚI CĂ-I MAI MULT”

Este deja al doilea caz din ultimele zile, după cel al călugărului de la Mănăstirea Florești, filmat în ipostaze indecente. Situația a ieșit la iveală fix în Joia Mare, după ce bărbatul a ieșit la agățat pe o aplicație de dating. A vorbit cu un alt bărbat și i-a trimis acestuia imagini deocheate.