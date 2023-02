Ce salariu încasează un preot? Părintele Calistrat Chifan spulberă mitul: „Să nu credeți că-i mai mult”

Sunt mulți cei care îi critică pe preoți, mai ales atunci când vine vorba despre câștiguri. Se crede că cei care slujesc în Biserică au parte de venituri destul de mari, însă preotul Calistrat Chifan spulberă acest mit. Iată ce a spus despre încasările pe care le poate avea un preot.

Potrivit spuselor lui Calistrat Chifan, salariul unui preot diferă în funcție de statutul pe care îl are acesta în cadrul Bisericii. Remunerația începe de la un net de 2.000 de lei și poate ajunge până la 8.000 de lei în cazul unui preot cu vechime. Însă, majoritatea salariilor tind spre limita de jos. Salariile sunt impozitate, iar cei care slujesc nu se aleg cu prea mulți lei în buzunar.

„Un preot poate să moară de foame într-o parohie și un preot poate să trăiască într-o parohie. Întâi o luăm administrativ. Clericul are un salariu de la stat, foarte mulți comentează. Eu am lucrat contabilitate la mănăstire mulți ani, adică dacă mă uit pe o fișă lunară și pe cheltuieli – venituri, am făcut execuția imediat în luna respectivă. Putem avea așa: în primul rând clericul, care primește un mic salariu de la stat și auzi pe foarte mulți gherțoi, care habar n-au ce se întâmplă în biserică, care spun așa: Biserica nu dă niciun impozit. Da! Biserica ar putea fi, să spunem, impozitată, dacă ar avea o mie de hectare de pe care vinde grâu sau porci sau vite, ăla e un impozit pe venit.

Dacă are acord cu statul sau are un ONG, cum și alte ONG-uri fentează țara și mulg bani cu carul și nu fac nimic, ea spune că reinvestește. Poate reinvesti, poate face o cantină de săraci, poate face o grădiniță, poate face o școală, poate face un azil, acolo se pot face mici mișmașuri. Dar salariul tău de preot, care nu trece de 2.000 de lei, să nu credeți că-i mai mult, ăla se impozitează la stat cu 7 sau 10% sănătatea lunar, 3 plus 5% șomajul, 20% CAS și ce mai este acolo 1 și 3% alte impozite sau ce o mai fi și alea.”, a declarat părintele Calistrat Chifan, potrivit biz.ro.

Preoții își suplimentează veniturile

De asemenea, Calistrat Chifan a mai spus că preoții își mai pot suplimenta veniturile din fonduri proprii, însă nici în aceste cazuri situația nu este prea roz. Pe lângă asta un preot mai obține venituri din diverse acțiuni precum: spovedește, citește rugăciuni, stropește cu agheasmă o mașină sau citește unui credincios bolnav o rugăciune pentru sănătate. Banii obținuți astfel nu rămân integral în buzunarul acestora. 70 % din ei se duc în ceea ce se numește „punga de obște”.

Acestă „pungă de obște” este un fond în care se centralizează toate veniturile bisericii. Acestea sunt adunate, iar din ele biserica sau mânăstirea își plătește lumina, își ia veștmintele, își ia lemne, își ia hrana, îi îmbracă pe cei care slujesc.

„Tu, în total, din salariul tău, dacă ai 2000 de lei care vin de la stat și de exemplu tu vrei să îți faci pe cartea de muncă să ai un salariu mai mare, ai un consiliu parohial în care dacă tu luna asta ai încasat 1000 de lei, îi pui tot la salariu din fonduri proprii, așa se numește. Și atunci s-ar putea să nu îți ajungă să plătești lumina, să nu-ți ajungă să plătești cântărețul, dacă n-are salariu de la stat, mai sunt și cântăreți din ăștia, care iau un 800 – 1000 de lei de la stat, că e muncitor necalificat, poate paznic, poate administrator de cimitir, poate clopotar, poate femeia care vine la pangar și aia o plătești din bănuții de la Liturghie. Și dacă tu pui mia aia de lei la salariul tău, ție statul îți impozitează pe 3.000 de lei. Vedem punctul de pensie și de acolo tu poți să spui că ți-ai mai pus două procente la pensie”, a mai spus părintele Calistrat Chifan.

