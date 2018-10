A cerut-o de căsătorie într-un hambar și toată lumea a râs de el! Imaginea care s-a viralizat pe Facebook: „Nu e o rușine să fii sărac!”

O imagine cu doi tineri îndrăgostiți care par a se afla într-un hambar s-a viralizat pe Facebook. El a cerut-o de soție acolo, iar internauții s-au amuzat pe seama lor. Cu toate acestea, au fost și mulți care au apreciat gestul romantic al bărbatului.

„Tot am văzut pe Facebook că se amuza lumea pe seamă acestei poze și nu vă înțeleg răutatea, prostia chiar! Dacă el atât a putut, atât i-a oferit femeii de lângă el, ei sunt fericiți așa, asta e nivelul lor, sunt sinceri și fără interese cum se poartă acum! Din puținul lui a reușit să facă un gest foarte mare❗❗❗Nu e o rușine să fii sărac, rușine e să fii idiot! Tot respectul meu pentru aceste două persoane. Lucrurile făcute din inimă valorează cât toate bogățiile din lume, deci înainte să râdeți de ei uitați-vă la voi… Contează doar iubirea și nu starea financiară❗✔Eu vă doresc multă fericire, împlinire! ?❤”, a scris o femeie pe grupul de Facebook „Ești din Iași dacă…”

Mulți internauți au semnalat faptul că, de fapt, nu este un hambar ci o cameră din complexul Castelul Zânelor din Sibiu. Alții au spus că mai mult îi deranjează faptul că cererea în căsătorie a fost scrisă greșit, din punct de vedere gramatical.

„Bravo lui! Iubire sinceră”, „Felicitari! Frumos gest!”, „Mie una mi se pare originala ideea. Pana la urma urmei toți avem bunici sau suntem de la tara. Uitam de unde plecam, păcat. Bravo lui!”, „Mie imi plac,important ei sa fie fericiti si sa se iubeasca mereu….Sunteti frumosi….”, „Nu aplecati urechea la rautatea oamenilor…important e sa va iubiti si sa va respectati.Mult noroc in viata!!!!”, „Problema e ca a scris gresit din punct de vedere gramatical sa fi e incorect, trebuia Sa Fii”, Casa de piatra și multa fericire împreună la Bine și la greu”, Câtă lume aiurea…

Poza e facuta in una din camerele Castelului Zanelor de la Sibiu.

Dar cine nu cunoaste dă doar din gură…

Foarte frumos gestul!

Felicitari!!!

Mici excepții in privinta mesajului…in rest…? is in the air !, au reacționat internauții.