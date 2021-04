Un bărbat din Cluj a avut parte de o surpriză neplăcută, după ce a cumpărat halva dintr-un hipermarket. A vrut să mănânce, dar a găsit o bucată de metal în produs.

Aproape doi centimetri avea metalul găsit în halva, mai mult, era foarte ascuțit și tăios. „Am cumpărat o halva de floarea soarelui cu aromă de vanilie, 30 de grame, de la un hipermarket situat la limita cartierelor Mănăștur și Grigorescu din Cluj-Napoca. După ce am desfăcut-o și am început să o mănânc am avut un mare șoc. Mare a fost mirarea când am mușcat o bucată metalică, foarte ascuțită, extrem de tăioasă, de aproape doi cm, care se găsea camuflată în interiorul produsului. Din fericire, nu mi-am spart nici dinții, nici nu am înghițit-o să îmi perforez stomacul. Dar dacă un copil era în locul meu și nu era atent?!", este prima parte a dezvăluirilor bărbatului.

A cumpărat halva din hipermarket, a început să mănânce și a avut un șoc! S-a întâmplat la Cluj

A continuat. ”Am contactat telefonic firma din Iași care importă această halva din Ucraina. Mi s-a spus că vor sesiza firma producătoare. Am înștiințat telefonic și hipermarketul de unde am cumpărat-o. Am primit asigurări, de la un responsabil de magazin, că produsul va fi retras de pe raft în cel mai scurt timp posibil.

Mai mult, am făcut reclamație oficială la ANPC, pe site-ul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, pentru a sesiza neregulile grave ale acestui produs, care sper să fie oprit de la comercializare în magazinele din România, iar firma producătoare să fie penalizată dacă există cadru legal”, a declarat bărbatul, pentru DC News.

