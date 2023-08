A dat cărțile pe față! Oana Monea, primele declarații după ce a fost surprinsă cu o burtică suspectă

Oana Monea este considerată una dintre ispitele preferate din sezonul 6 și 7 de la Insula iubirii. Apariția în fața camerelor de filmat a venit cu un val de simpatii, dar și antipatii în rândul internauților. De curând, ispita care l-a fermecat pe Marius Moise, a fost fotografiată într-o postură ce i-au făcut pe utilizatori să se întrebe dacă este însărcinată.

Destul de activă pe rețelele de socializare, Oana Monea a reușit să-și formeze propria comunitate, însă printre cei care o simpatizează s-au strecurat și câțiva ochii vigilenți care observă mai cu atenție fiecare mișcare a acesteia. Așa s-a întâmplat și zilele trecute, atunci când ispita a publicat o fotografie pe Instagram în care apare îmbrăcată într-o rochie baby-doll, model ce este asociat, în cele mai multe cazuri, cu vestimentația unei gravide. Secțiunea comentariilor a fost rapid asaltată cu tot felul de comentarii și felicitări, după ce internauții au presupus că este însărcinată.

„Wow, vine bebe??😍”/ „Oana, însărcinată????”/ „Vine bebe cu Făt Frumos ???😂”, „Wow… aștepți un copil? Felicitări!”/ „Ești gravidă, scuze, dar așa pare”, sunt mesajele primite de Oana.

„De ce toată lumea vede o burtică de gravidă?😂 Iluzie optică din cauza poziției în care stă, mie nu mi se pare a fi gravidă”, spune o altă persoană, la postarea respectivă.

Oana Monea, ispita de la Insula iubirii: ”A reieșit că sunt însărcinată”

Șocată de felul în care internauții au reacționat, dar și de felicitările pentru presupusa sarcină, Oana Monea a ținut să clarifice lucrurile și a postat un filmuleț în care explică faptul că nu a fost niciodată însărcinată și nici acum nu este. Totodată, ispita nu-și poate explica de unde au plecat aceste zvonuri. Pentru a lămuri întreaga situație creată în jurul acestui subiect, Oana a mărturisit că este posibil ca în ziua respectivă să fi mâncat mai mult, motiv pentru care nu a mai avut abdomenul plat, lucru ce este absolut normal.

”Nu am idee de unde a plecat prostia asta. Nu am fost însărcinată niciodată și nu sunt însărcinată. Sper să fie clar. Nu există nicio sarcină, nici măcar de o săptămână, pot să garantez acest lucru. Nu știu de unde au plecat zvonurile astea. Probabil am mâncat și eu ca tot omul și m-am postat cu burtica mai mare, m-am postat pe rețelele de socializare și iată că a reieșit să sunt însărcinată. Dar să știți că toată lumea e balonată după ce mănâncă, adică e abdomenul mai rotund, e absolut normal. Stați liniștiți, dacă mă vedeți cu burtica umflată înseamnă că am mâncat sau am băut puțin mai multă apă, dar nu sunt însărcinată”, a spus Oana Monea pe Instagram.