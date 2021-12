A dat lovitura în televiziune! Pentru al doilea an la rând, Bursucu va prezenta programul pentru Revelion. “Sunt onorat. Cifrele arată că publicul mă place”

Adrian Cristea, cunoscut de public drept Bursucu, este un prezentator TV îndrăgit. Pentru al doilea an la rând, acesta va prezenta programul pentru Revelion, fapt de care este foarte mândru. În cel mai recent interviu, a vorbit despre succesul său în televiziune.

De-a lungul timpului, Adrian Cristea a avut filmări la “Teo Show”, “Roata Norocului”, emisiuni pentru Crăciun și Revelion. Are un program încărcat, dar iubește ceea ce face. Munca lui a fost apreciată și în acest an, astfel că a fost recompensat pe măsură de șefii de la Kanal D.

“Având în vedere că fac asta de șapte ani de zile, da, dar iubesc ceea ce fac. Pentru noaptea dintre ani am pregătit un program cu totul special, ‘Roata Distracției’. Vă invit să fiți alături de noi pe 31 decembrie, de la 21.30. Vedetele invitate vor avea parte foarte multe surprize, le-am pregătit o serie de probe interesante. Pentru cei de acasă, petrecerea va fi una cu totul specială, plină de distracție, o petrecere ‘Nostalgia’.

Printre vedetele care ne vor călca pragul la ‘Roata Distracției’ se numără Alex Velea, Armin Nicoară, Andreea Antonescu, Georgiana Lobonț, Pepe, Jean de la Craiova, Vali Vijelie, Anda Adam și actorii Romică Țociu și Cornel Palade. Nu aș vrea să dau prea multe din casă, vă aștept să petrecem împreună, în cea mai frumoasă noapte a anului! Să pășim împreună în 2021 și asta să ne poarte noroc tot anul!”, a spus Bursucu, potrivit libertatea.ro.

Bursucu va prezenta din nou programul pentru Revelion. “Încercăm să creăm o tradiție”

Faptul că va prezenta programul pentru Revelion pentru a doilea an consecutiv, îl onorează pe Bursucu, care are în plan să creeze o tradiție și să-i mulțumească cu fiecare ocazie pe telespectatori.

“Da, m-am simțit onorat, mai ales că este al doilea an la rând în care împreună cu Ana-Maria Barnoschi suntem gazdele acestui Revelion, marca ‘Roata Norocului’, și sper să o ținem tot așa. Încercăm să creăm o tradiție, mai ales că avem un public fidel, o audiență foarte bună la ‘Roata Norocului’, oameni care sunt alături de noi și sunt activi în viața emisiunii. Asta se vede în cifre și pentru noi este un lucru extraordinar”, a spus prezentatorul TV.

“Dacă cifrele sunt mari, înseamnă că faci ce trebuie”

Fost dansator și coregraf, Bursucu este mândru că a optat să fie prezentator TV. Cel mai mult îl încântă, însă, că telespectatorii îl iubesc, iar cifrele îi confirmă acest lucru.

“În momentul asta mă identific cu prezentatorul Adrian Cristea – Bursucu, pentru că este o altă etapă a vieții mele. Am fost dansator și am încercat să îmi fac meseria foarte bine, apoi coregraf, și am reușit să devin unul dintre cei mai buni coregrafi ai acestei țări, iar în acest moment cifrele arată, spre bucuria mea, că sunt și unul dintre prezentatorii pe care publicul îi place. Cred că succesul unui artist sau prezentator este dat de public și dacă cifrele sunt mari, înseamnă că faci ce trebuie”, a spus Adrian Cristea, care, de sărbători, va pleca alături de familie în vacanță, în Dubai.