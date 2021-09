CANCAN.RO vă prezintă imagini exclusive cu Bursucu de la Kanal D. Colegul de platou al lui Teo Trandafir duce o viață de „barosan”: conduce un bolid de lux, un Mercedes G Klasse de toată frumusețea! Bursucu este unul dintre cele mai haioase personaje din lumea showbizului și nu degeaba este partenerul de platou al lui Teo Trandafir, căci fac echipă bună împreună și glumele lor spontane aduc zâmbete pe fețele telespectatorilor. Cariera lui în televiziune a început acum mult timp, încă de pe vremea când avea doar opt ani. Pe atunci făcea parte din grupul „Meloritm”, alături de care participa la multe emisiuni.

Mai târziu, Bursucu a devenit dansator și apoi coregraf. Iar, în ultimii, ani fanii l-au putut vedea constant la diverse emisiuni ale postului Kanal D. Notorietatea i-a adus fericire, dar cea mai mare bucurie i-o aduce familia! Și probabil că Bursucu nu se uită deloc la bani atunci când vine vorba să-și scoată iubita în oraș, așa că o face în cel mai excentric mod!

Recent, CANCAN.RO l-a întâlnit pe Bursucu în timp ce pleca de la LOFT Mamaia, dar nu singur, ci alături de iubita lui, Andreea, cea care i-a dăruit și două fetițe. Cei doi s-au îndreptat în grabă către bijuteria pe patru roți și au plecat împreună, iar Bursucu a demonstrat, încă o dată, că banii nu contează pentru el deloc, mai ales atunci când vine vorba de imaginea impecabilă pe care vrea să o aibă!

Ce sursă de venit mai are Bursucu de la Kanal D

Puțină lume știe că Bursucu, pe lângă televiziune, mai are și o altă afacere, care îi suplimentează veniturile, mai ales în sezonul estival. Se pare că prezentatorul TV este proprietarul unei plaje în Constanța. Plaja „Porto Beach” se află exact în centrul stațiunii Mamaia, în spatele cazinoului.

Deși susține că nu se pricepe prea bine la afaceri, Bursucu a încercat să creeze un mediu plăcut pentru turiști, la prețuri accesibile, iar pe plaja lui cuvântul cel mai important este distracția.

„Unul dintre lucrurile «extra» pe care îl fac de câțiva ani este să mă ocup de plaja pe care o dețin în centrul stațiunii Mamaia, exact în spatele cazinoului. Se numește «Porto Beach». Încerc să dezvolt o plajă în care lumea să vină și să se simtă bine, să ne distrăm, să ne bucurăm și să petrecem o vară frumoasă împreună. Nu este o plajă de fițe, este accesibilă oricui. Nu sunt un om de afaceri, nu mă pricep la asta deloc, dar știu că-mi place ca starea mea de bine să o transmit și altora”, a declarat Bursucu într-un interviu pentru click.ro.

Coregraf la ”Dansez pentru tine”

Înainte să devină prezentator, Bursucu a fost coregraf la “Dansez pentru tine” și, în ciuda faptului că timpul său liber este mult prea puțin, el nu a renunțat la pasiunea pe care o are pentru dans. Emisiunile realizate împreună cu Teo Trandafir l-au maturizat foarte mult, el mărturisind că vedeta l-a ajutat enorm să evolueze. Și… deși în fața camerelor, ei se mai contrazic cu mult patos, niciodată nu s-au certat, a mai spus moderatorul.

“Niciodată, nici măcar așa, de la ceva mic. Noi întotdeauna am discutat despre cum am putea schimba să fie mai bine, dar niciodată nu ne-am certat. La începutul relației noastre profesionale spuneam: «E inteligentă, e spontană, e creativă», dar am ajuns să ne cunoaștem atât de bine, încât lucrurile astea mi se par atât de… firești.

Pentru mine, din punct de vedere profesional, e un tot, omul de la care am ce învăța, omul cu care pot să vorbesc bune, rele, îmi spune tot, îi spun tot, ne știm viețile unul altuia, deja am trecut peste etapa aia de început. Că dacă există doi prezentatori într-o emisiune și dacă cei doi nu se iubesc din punct de vedere profesional, lucrurile nu o să meargă niciodată”, a declarat Bursucu pentru dcnews.ro.

