Un tânăr din Marea Britanie susține că a devenit homosexual din cauza unor calmante prescrise de medici. Acesta recunoaște că deși și-a făcut iubita să sufere, nu va renunța la aceste pastile.

Scott Purdy, în vârstă de 23 de ani, a început să ia calmante în urma unui accident. Britanicul și-a rupt un picior, iar medicii i-au prescris calmante care, spune el, i-ar fi schimbat orientarea sexuală. Scott a decis să se despartă de iubita sa căreia i-a mărturisit că se simte atras de bărbați.

„Am observat că nu mai simt nicio atracție sexuală față de femei. Este foarte ciudat, având în vedere că până acum nu am avut nicio relație cu bărbați. În copilărie am fost curios, însă nciodată nu am mers prea departe în acest sens. Am fost nevoit să mă despart și de iubita mea, nu am vrut să o mint (… ) Dar voi continua să iau pastilele. Acum sunt mai fericit și m-am împăcat cu sexualitatea mea. Este o senzație eliberatoare. Pur și simplu nu mă mai interesează părerile celor din jur. Acum sunt homosexual”, a mai adăugat tânărul”, a declarat tânărul, potrivit metro.co.uk.