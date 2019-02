A dispărut! Simona Halep, prima reacție după teribila veste. “Îmi pare rău să…”

Turneul WTA de la New Haven (Statele Unite ale Americii), primul important câştigat de Simona Halep (27 de ani, 3 WTA), dispare din calendarul profesionist începând cu 2019. Halep a fost printre primele care a reacţionat.

„Îmi pare rău să citesc această ştire. Am câştigat primul meu titlu de categorie Premier la New Haven. Mulţumiri lui Anne Worchester (directorul turneului – n.r) pentru 21 de ani extraordinari„, a fost mesajul fostului lider mondial, la puţin timp după ce a aflat că nu mai are ocazia să revină pe terenul pe care, în 2013, a făcut un prim pas important în tenisul mondial.

Ce o leagă pe Simona de turneul de la New Haven? În 2013, după ce câştigase alte trei turnee (Nurnberg, Hertogenbosch şi Budapesta), Simona s-a impus pe hard-ul american, 6-2, 6-2 cu Petra Kvitova în prima finală Premeir a carierei, iar triumful a dus-o, în premieră, printre primele 20 de jucătoare ale lumii, pe locul al 19-lea.

Totuşi, după victoria din 2013, Simona a mai participat o singură dată la New Haven, în 2014, şi a pierdut încă din primul tur.