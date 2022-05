A fost petrecere mare de 1 mai la Survivor România. Vulturii au câștigat jocul de recompensă și au avut parte de un adevărat festin culinar de la care au plecat cu burțile pline și cu amintiri de neuitat. Ajunși în tabără, concurenții au povestit cu lux de amănunte tot ce au mâncat și ce au făcut la târgul de 1 mai. Noapte s-a terminat cum nu se putea mai bine. Elena Chiriac nu a dormit singură. Iată cu cine a fost surprinsă în imaginile difuzate de Pro TV!

Dumincă, 1 mai 2022, Vulturii au câștigat jocul de recompensă, iar petrecerea de care au avut parte la târgul de 1 mai a fost una de neuitat. Concurenții au avut parte de dulciuri și mâncăruri la care nici nu visau.

A dormit cu el în braţe, la Survivor România! Elena Chiriac nu ştia că e filmată. Imaginile au fost difuzate la Pro TV

Festinul de 1 mai s-a terminat cum nu se putea mai bine, însă doar pentru Elena Chiriac. După atâtea luni în care a adormit singurică, cu gândul la preparatele culinare și la distracția de 1 mai, Elena Chiriac a adormit îmbrățișată cu jucăria de pluș pe care a câștigat-o la bâlci, un pui de leu:

”Suntem 5 vulturi, un leu și un urs. Echipa noastră s-a mărit de când am câștigat jocul de recompensă. Ea este Mai, pentru că s-a alăturat echipei noastre pe data de 1 mai, de aici și numele ei. Sunt mândră și bucuroasă că am un prieten lângă mine, un copil. Ea este copilul meu care ne va purta noroc. Nu degeaba este un pui de leu, pentru că este mai sus ca tigrii”, a spus Elena Chiriac, înainte de a începe cursa pentru imunitate.

Nici Blaze nu a dormit singur. Ursulețul Baby Blaze i-a fost alături în cea mai liniștită noapte de până acum: ”El este fiul meu. Am încercat să-i dau un nume, dar nu am avut nicio idee. Momentan o să-i spun Baby Blaze. L-am câștigat la un aparat de la bâlci, am observat că semănăm foarte mult. Are culoare roșie, are ochelari. Nu am vrut să-l las acasă, așa că l-am luat cu mine să jucăm acest joc de imunitate”, a spus Blaze.

Sursa foto: Captura video