Câţi bani a luat Laura Giurcanu de la Pro TV pentru Survivor România? Ce va face cu ei

Laura Giurcanu a părăsit emisiunea Survivor România la începutul lunii aprilie. Chiar dacă a trecut doar o lună de când a fost eliminată din competiției, Laura a decis deja ce va face cu banii pe care i-a câștigat și vrea să își vadă visul împlinit până la finalul anului.

Laura Giurcanu a dezvăluit pentru că vrea să își cumpere un apartament cu banii câștigați după emisiunea Survivor. „Am un plan și anul ăsta am să-l duc la capăt, îndeplinindu-mi această dorință foarte profundă. Îmi doresc să îmi iau primul apartament și să-mi construiesc acel acasă”, a dezvăluit aceasta.

Motivul pentru care Laura Giurcanu a fost eliminată de la Survivor România

În cadrul emisiunii de pe ProTV, Laura a fost tot timpul in conflict cu cineva. Acest lucru i-a scăzut popularitatea în rândul fanilor, care au luat decizia, într-un număr foarte mare, să o voteze spre eliminare.

VEZI ȘI: EMIL RENGLE, DEZVĂLUIRI DESPRE LAURA GIURCANU. LA CE STRATEGIE AR FI APELAT BLONDINA ÎN CADRUL COMPETIŢIEI

Mai mult, chiar și prezentatorul show-ului, Daniel Pavel, a menționat că Laura Giurcanu a adus lacrimile colegilor ei și că a creat discuții, de-a lungul concursului ce se desfășoară în Republica Dominicană.

”Ai avut puncte, nenumărate puncte pentru tribul tău. Ai adus surâsuri, ai adus lacrimi, ai adus discuții. Pentru toate acestea, îți mulțumim pentru prezența ta la Survivor România și îți dorim succes mai departe. Îți poți lua rămas bun de la tribul tău”, a declarat Daniel Pavel.

Ce probleme de sănătate a avut Laura Giurcanu după ce a părăsit Survivor

„Toți am avut probleme cu stomacul de la cocos, mai mult sau mai puțin. Eu am fost un caz fericit și nu am avut nimic ce nu se putea rezolva cu un detox de cocos de 2-3 zile. Momentan mă simt bine, îmi ascult corpul și încă aștept să văd cum se va readapta la viața firească”, a spus Laura Giurcanu pentru sursa citată.

VEZI ȘI: DE CE A FOST ELIMINATĂ, DE FAPT, LAURA GIURCANU DE LA SURVIVOR ROMÂNIA? GESTUL CARE A COSTAT-O SCUMP, LA PRO TV

Sursa Foto: Instagram.com