De ce a fost eliminată, de fapt, Laura Giurcanu de la Survivor România? Gestul care a costat-o scump, la Pro TV

Laura Giurcanu a părăsit emisiunea Survivor România, în urmă cu două zile. Blondina nu se aștepta la un asemenea lucru, însă publicul a avut motive întemeiate să o trimită acasă. Află ce gest făcut de către fostul model nu a putu fi iertat de către cei de acasă.

În ediția de luni seară a emisiunii Survivor România, Laura Giurcanu a fost eliminată. Propuși pentru a părăsi concursul au fost TJ Miles, CRBL și Laura Giurcanu. Doar doi dintre ei au putut răsufla ușurați la sfârșitul serii, iar fostul fotomodel a trebuit să își împacheteze bagajele pentru a reveni în România.

Motivul pentru care Laura Giurcanu a fost eliminată de la Survivor România

În cadrul emisiunii de pe ProTV, Laura a fost tot timpul in conflict cu cineva. Acest lucru i-a scăzut popularitatea în rândul fanilor, care au luat decizia, într-un număr foarte mare, să o voteze spre eliminare.

Mai mult, chiar și prezentatorul show-ului, Daniel Pavel, a menționat că Laura Giurcanu a adus lacrimile colegilor ei și că a creat discuții, de-a lungul concursului ce se desfășoară în Republica Dominicană.

”Ai avut puncte, nenumărate puncte pentru tribul tău. Ai adus surâsuri, ai adus lacrimi, ai adus discuții. Pentru toate acestea, îți mulțumim pentru prezența ta la Survivor România și îți dorim succes mai departe. Îți poți lua rămas bun de la tribul tău”, a declarat Daniel Pavel.

Laura Giurcanu, după ce a fost eliminată: ”Sunt în șoc!”

Fosta Faimoasă a rămas șocată de decizia luată de către cei de acasă, aceea de a o trimite înapoi în România. De asemenea, Laura a mărturisit că este foarte recunoscătoare pentru întreaga experiență de la Survivor România.

„Sunt în șoc. O să fiu copleșită de emoții, dar sunt neutre. Am un cuvânt: recunoștință. M-a făcut să văd viața altfel. A fost foarte intens, a fost experiența vieții mele. Oamenii sunt minunați. Am spart sute de cocoși, am câștigat, am pierdut, am petrecut, am plâns, am râs. Plec cu un bagaj emoțional, cu o grămadă de lecții. Survivor este cea mai mare lecție. Sunt foarte recunoscătoare pentru tot”, a fost prima reacție a Laurei după ce domnul Dan i-a spus că este eliminată.

