Emil Rengle, dezvăluiri despre Laura Giurcanu. La ce strategie ar fi apelat blondina în cadrul competiţiei

Emil Rengle urmează să se întoarcă astăzi în România. Între timp, acesta ţine legătura cu fanii săi pe reţelele de socializare, iar prin intermediul unui mesaj acesta le-a explicat internauţilor despre experienţa pe care a trăit-o în Republica Dominicană.

Cunoscutul dansator a avut câteva conflicte cu colegii săi şi chiar dacă la început a fost afectat de aceste lucruri a încercat să rămână concentrat la fiecare joc. După ce a fost eliminat de la „Survivor România”, Emil Rengle a mai stat câteva zile în Republica Dominicană, iar pentru că a avut timp liber a stat de vorba cu fanii săi în mediul online.

Fostul concurent din echipa Faimoșilor este de părere că viitorul câştigător al competiţiei nu trebuie să îi urmeze exemplul.

„Dacă vrei să câștigi Survivor România… primul lucru este să nu faci ceea ce am făcut eu. Învață din greșelile mele, la fel cum învăț și eu. Am citit și eu presa… Și m-ați vrut acasă… Asta doar pentru că am reușit eu să-i manipulez pe toți acei oameni adulți, trecuți prin viață, cu multă experiență”, a spus Emil Rengle.

Mai mult decât atât, Emil Rengle a oferit şi câteva explicaţii în legătură cu cearta dintre el, Laura Giurcanu şi Tj Miles. În ziua în care dansatorul a părăsit competiţia, blondina i-a spus că nu mai vrea să prietenă cu el, însă Emil Rengle susține că a fost o strategie foarte bine gândită.

„Nu sunt supărat nici pe Laura și nici pe TJ. Momentan a fost cea mai bună strategie pentru ei ca să rămână în concurs, pentru că e bine să fii prieten cu cine e în concurs, nu cu cine pleacă”, a spus acesta pe Instagram.

Ce a făcut Emil Rengle după ce a părăsit competiţia

Primul lucru pe care l-a făcut Emil Renghe a fost să mănânce. Pe parcursul reality-show-ului, artistul nu s-a hrănit corespunzător, ca de altfel toți concurenții. După care s-a odihnit, fiind încântat că acum are o pernă sub cap, nu un ghiozdan. “Ritualul” l-a urmat în ultimele zile, de când a părăsit Survivor România 2022.

“Survivor, wow ce aventură a fost! Cu bune și rele, am învățat atât de multe din această experiență, iar azi mă simt motivat și recunoscător. Zilele acestea tot ce am făcut a fost să mănânc, în special patiserie și dulciuri, și să dorm… în pat! Încă este ireal că am o pernă sub cap și nu un ghiozdan. Duminică seară ajung în România și aștept cu nerăbdare să mă reconectez cu voi toți. Am citit o parte dintre comentariile și mesajele voastre și vreau să va răspund. Așa că, începând de azi aștept să îmi trimiteți curiozitățile voastre despre Survivor, iar eu voi răspunde la toate printr-un Q&A aici și pe TikTok”, a transmis artistul.

Sursă foto: Instagram