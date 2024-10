A existat sau nu o civilizație avansată înaintea omenirii? Tot ce trebuie să știi

Ipoteza Siluriană, propusă de Adam Frank de la Universitatea din Rochester și Gavin Schmidt de la Institutul Goddard al NASA, explorează posibilitatea existenței unor civilizații avansate care ar fi trăit pe Pământ cu mult înainte de apariția umanității, potrivit evz.ro

Publicată într-un articol din International Journal of Astrobiology, această idee este un experiment mental care pune sub semnul întrebării certitudinile noastre cu privire la istoria civilizațiilor terestre. Cercetătorii se întreabă dacă, în absența unor dovezi directe, am putea fi siguri că n-au existat alte civilizații inteligente înainte de cea umană, care să fi dispărut complet, lăsând puține urme detectabile în prezent.

Noua teorie care a apărut

Această teorie pornește de la ideea că, după milioane de ani, multe urme ale unei civilizații ar putea fi îngropate sau distruse de procesele naturale. Chiar și vestigiile rămase ar putea fi greu de identificat, dacă nu au produs schimbări semnificative în ecosistemele planetei. Astfel, Frank și Schmidt sugerează că am putea evalua o civilizație prin modul în care consumă și modifică mediul prin utilizarea resurselor de energie.

În cazul civilizației noastre moderne, industrializarea a început acum peste trei secole, odată cu arderea combustibililor fosili. Aceasta a avut un impact semnificativ asupra planetei, modificând stratul geologic al Pământului. În mod similar, alte civilizații avansate ar putea lăsa o amprentă recognoscibilă în depozitele geologice. Urme precum poluanți sintetici, materiale plastice sau metale greu degradabile ar putea rămâne vizibile pentru perioade extrem de lungi. Pe lângă acestea, încălzirea globală și creșterea nivelului de dioxid de carbon, o problemă contemporană, ar putea fi un alt indicator al activităților civilizaționale din trecut.

Un alt mod prin care o civilizație ar putea modifica planeta este prin perturbarea ciclurilor naturale ale azotului sau prin agricultură intensivă, care ar duce la eroziuni și schimbări majore în sedimentare. Urmele lăsate de un posibil război nuclear ar putea fi și ele evidente, deoarece izotopii radioactivi, care ar rezulta din astfel de conflicte, ar rămâne detectabili în straturile geologice ale Pământului timp de milioane de ani.

