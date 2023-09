A făcut infarct pe scenă! Celebrul artist, la un pas de tragedie, la București

Pe data de 27 septembrie, zeci de români au mers la Arenele Romane pentru a-l asculta pe Al Di Meola cântând. Nimeni nu se aștepta că artistul de 68 de ani va suferi un infarct chiar pe scenă, în timpul concertului. Cântărețul de jazz a fost transportat, de urgență, la un spital din București.

Joi, Arenele Romane din Capitală au găzduit o seară de concerte de jazz, organizate de Asociația Forum, pentru a promova talentele locale. Tinerii cu potențial au cântat în deschiderea marilor artiști internaționali. De la ora 20:00, a urcat pe scenă trupa Ineffable, iar de la 21:00, artistul care a fost doar la un pas de tragedie.

(CITEȘTE ȘI: S-a topit pe picioare! Primele imagini cu Gino Iorgulescu la trei luni după ce a suferit un infarct masiv! A ieșit devastat de la Curtea de Apel, după întâlnirea cu părinții tânărului ucis de Mario!)

Al Di Meola a ajuns, de urgență, la spital

Artistul a fost dus la Spitalul Clinic de Urgenţă „Bagdasar-Arseni” cu ambulanța. Medicii de la cardiologie pe gardă de STEMI i-au montat patru stenturi. Starea sa de sănătate este stabilă.

Al Di Meola a fost recunoscut la nivel internațional în ultimele patru decenii ca un virtuoz de cel mai înalt nivel al chitarei. Fiind un compozitor cu un talent ieșit din comun, Di Meola a realizat peste 20 de albume și a colaborat la realizarea a altor zeci de albume cu supergrupuri de fuziune precum Return to Forever (cu Chick Corea, Stanley Clarke și Lenny White), celebrul Trio de chitară acustică, cu John McLaughlin și Paco de Lucia și trio-ul Rite of Strings cu basistul Clarke și violonistul Jean-Luc Ponty. Având o tehnică uluitoare atât la chitarele acustice, cât și la cele electrice, o profunzime și un lirism inerent, Di Meola are un statut regal printre fanii care se adună în mod regulat la concertele sale.

(CITEȘTE ȘI: Doliu în lumea artistică. Baritonul Alejandro Meerapfel a murit la 54 de ani. A suferit un infarct pe scenă, la un festival de muzică)