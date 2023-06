A fost devorat de rechin sub privirea împietrită a tatălui său. Evenimentul tulburător de la Hurgada dă un semnal de alarmă puternic turiștilor

Scene absolut înfiorătoare au avut loc pe o plajă din Hurgada! Un bărbat de origine rusă a fost mâncat de rechin, chiar sub ochii tatălui și ai iubitei sale. Cei aflați în apropiere nu au putut interveni în niciun fel.

Un tânăr de 23 de ani, din Rusia, și-a găsit sfârșitul în timp ce se afla pe o plajă din Egipt. Vladimir Popov a fost devorat de un rechin în timp ce înota în mare.

Mai mulți turiști au asistat la întreaga scenă îngrozitoare, fără a putea interveni pentru a-i salva viața tânărului. Totul s-a petrecut pe plaja hotelului Dream Beach, din Hurgada, în cursul zilei de joi, 8 iunie.

Consulul general al Rusiei la Hurghada, Viktor Voropayev, a declarat că nu s-a mai putut face nimic pentru tânăr.

„Un rus a murit în urma atacului rechinului”, a declarat Viktor Voropayev, care a spus că tânărul nu era un turist, dar locuia de câteva luni în Egipt.

Iubita tânărului a reușit să se salveze

Bărbatul a fost mâncat de rechin sub privirile turiștilor cazați la hotelul respectiv. Iubita cetățeanului rus se afla și ea în mare, însă a reușit să se salveze și să ajungă la mal.

În imaginile care au apărut pe rețelele de socializare, Vladimir poate fi văzut apoi luptându-se cu rechinul, însă fără a avea vreo șansă de scăpare. Potrivit presei ruse, tatăl bărbatului ucis a fost martor la întregul atac. În timp ce se străduia să se salveze de rechin tânărul striga după ajutor, scrie The Daily Beast.

Toți cei care au asistat la întreaga scenă sunt îngroziți. Turiștilor care vizitează stațiunea li s-a interzis acum să intre în apă.

„S-a întâmplat într-o secundă. Salvatorii au reacţionat foarte repede. Din anumite motive, am simțit imediat că este un rechin. Am sărit imediat și am început să strig: Rechini, rechini!”, a declarat un martor pentru REN-TV din Rusia.

„Este un lucru groaznic, rămășițele acestui tip sunt acolo. Eu tremur. Chiar în fața ochilor mei, rechinul l-a mâncat pe tipul acela. Mă simt foarte rău”, a declarat o femeie pentru canalul Baza Telegram.

Rechinul a fost ulterior capturat și ucis, a transmis tabloidul rus Komsomolskaya Pravda.

