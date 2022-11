A fost eliminat de la „Chefi la Cuțite”, seara trecută! Cine este concurentul de la Antena 1 care a acumulat doar 6 puncte

Seara trecută, pe 7 noiembrie, a avut loc o altă ediție a show-ului culinar „Chefi la Cuțite”. Bătălia a fost strânsă, iar un concurent a părăsit emisiunea, după ce a acumulat doar 6 puncte la farfuria pe care a pregătit-o. În plus, înainte de eliminare, a avut loc un „duel” al farfuriilor, deoarece, doi concurenți au avut același punctaj, iar cei trei jurați au fost puși în situația de a alege. Iată detaliile mai jos, în articol.

O nouă eliminare a avut loc la „Chefi la Cuțite” de la Antena 1. Seara trecută, pe 7 noiembrie 2022, s-a desfășurat o nouă ediție a cunoscutului show. Bătălia a fost una destul de strânsă între concurenți, iar cel de-al noulea battle culinar a fost câștigat de echipa lui Sorin Bontea, primind cinci farfurii. Astfel, echipa aurie și cea roz au intrat la duel. O oră au avut la dispoziție concurenții să pregătească un preparat.

Vezi și CUM ARĂTA BRIGITTA GHEORGHE DE LA CHEFI LA CUȚITE PE VREMEA CÂND CÂNTA CU SNOOP DOGG. ORĂDEANCA FACE PARTE DIN ECHIPA LUI CHEF CĂTĂLIN SCĂRLĂTESCU

Tobi Ibitoye a fost eliminat de la „Chefi la Cuțite”

Evident, finalul probei a adus în prim-plan și o eliminare. Concurentul care a părăsit emisiunea „Chefi la Cuțite”, seara trecută, este Tobi Ibitoye. Bucătarul reușise să acumuleze doar șase puncte pentru farfuria sa. Însă, s-a aflat la egalitate cu o altă concurentă a show-ului, și anume Ștefania Pop. Cei trei jurați de la Antena 1 au fost nevoiți să aleagă una dintre cele două farfurii pe care le-au pregătit concurenții. Tobi a părăsit emisiunea, din cauza unei farfurii cu scoici, preparate mult prea picant.

”Am vrut să umplu cu ceva, am zis că trebuie să încerc și eu ceva, că trebuie să fiu creativ. N-am de ce să îmi pară rău, adică am vrut să fiu creativ, nu mi-a ieșit. Este în regulă, îmi asum. Sincer să fiu, Ștefania mai merita șansa să dovedească încă o dată că poate. Eu am avut două șanse deja, mi se pare că ea merită mult mai mult decât mine”, a spus Tobi Ibitoye.

Sursă foto: Captură video YouTube