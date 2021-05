A fost forțată să se prostitueze de la 14 ani! Chinurile prin care a trecut o româncă. „Aveam până la 15 clienți pe zi”

O tânără româncă a decis să povestească drama prin care a trecut. A fost obligată să se prostitueze de la vârsta de 14 ani, a fost introdusă într-un cerc vicios din care cu greu a reușit să scape. Acum, a trecut peste clipele de coșmar, însă amintirea este încă vie.

Tânăra locuiește acum în Nottingham și a decis să împărtășească povestea vieții ei. Totul a început în urmă cu mai mulți ani, pe vremea când avea doar 14 ani. A plecat într-o vacanță în Spania cu iubitul ei de la vremea respectivă, însă ajunsă acolo a fost obligată să se prostitueze.

„Aveam până la 15 clienți pe zi. Erau zile în care câștigam și 1.000 de euro pe zi. Am câștigat mulți bani, pentru că eram doar un copil și arătam diferit față de alte fete. Dar nu rămâneam cu nimic, toți banii îi lua iubitului meu.”, a declarat tânăra pentru Nottingham Post.

Mai mult, tânără era bătută crunt de presupusul iubit, așa că în cele din urmă a reușit să fugă și a practicat ceea ce învățase pe cont propriu.

A reușit să își schimbe viața

O vreme, fata a lucrat pe cont propriu, iar la 17 ani a întâlnit un alt bărbat, cu care a rămas însărcinată. Abuzurile nu s-au oprit aici și a avut parte de același tratament.

„Lua multă cocaină. Mă bătea când sarcina era avansată – burta mea era imensă”, a mai spus tânăra.

În cele din urmă, a reușit să scape și de această dată și s-a stabilit în Marea Britanie, unde a încercat să dea un alt sens vieții sale. A apelat la ajutorul organizației POW Nottingham, o organizație voluntară care susține drepturile lucrătorilor sexuali și a celor exploatați.

„M-a ajutat foarte mult, am participat și la unele cursuri de engleză. Am luptat pentru custodia copilului meu, dar pentru că atunci aveam doar 18 ani și nu avea un loc de muncă sau o casă pe numele meu am pierdut. Fiul meu este pe mâini bune, locuiește cu părinții tatălui său și i are viața pe care nu mi-aș fi putut permite să i-o ofer niciodată”, a mai declarat femeia.

Acum, aceasta are o nouă viață și cu ajutorul organizației a reușit să o apuce pe un alt drum. De această dată unul curat, fără abuzuri.

Sursa foto: : Guliver/Gettyimages