A fost lansat videoclipul piesei „On a Sunday”, melodie ce va reprezenta România la Eurovision 2019

Câștigătoarea selecției naționale Eurovision 2019, Ester Peony, a lansat clipul piesei „On A Sunday”, o producție cinematografică în regia lui Petre Năstase, potrivit unui comunicat.

Clipul redă în imagini povestea fiecărui vers al piesei și prezintă mai multe laturi ale personalității protagonistei. Cu o imagine puternic conturată și o atitudine îndrăzneață, Ester pare că trăiește într-o lume imaginară, în care ființele legendare întruchipează emoțiile și trăirile ce pun stăpânire pe întregul univers al artistei. Single-ul îmbină sound-ul de chitară cu versurile ce vin în completarea atmosferei sumbre, cu mesajul: dragostea devine periculoasă atunci când o oferi persoanei nepotrivite, se arată în comunicat.

„On A Sunday” a obținut un total de 65 de puncte din partea juriului format din Tali Eshkoli, Emmelie de Forest, Deban Aderemi și William Lee Adams, jurnaliști, Șerban Cazan, Alex Calancea, dar și din partea publicului. Piesa compusă de artistă împreună cu Alex Șerbu și Ioana Victoria Badea va fi prezentată în etapa internațională a Eurovision Song Contest 2019 de la Tel Aviv.

În vârstă de 25 de ani, Ester Alexandra Crețu, cunoscută ca Ester Peony, și-a descoperit pasiunea pentru muzică încă din copilărie, atunci când locuia împreună cu familia sa în Montreal, Canada. În 2014, Ester a început să compună muzică pentru artiști precum DJ Rynno, Sylvia, Tamy și Pepe. În iarna aceluiași an, Ester a lansat, alături de Ana Baniciu, Puya, Doddy, Vescan și Mahia, piesa „Cuminte de Crăciun”, iar, un an mai târziu, a scos primul single din cariera, „Sub aripa ta” (feat. Vescan), care a cucerit topurile muzicale și a adunat peste 16 milioane de vizualizări pe YouTube. La începutul anului 2018, a lansat „Dig it”, un EP ce conține patru piese: „On My Way”, „So Fine”, „Leaving Tomorrow”, „Dig It”.

Sub sloganul „Dare to dream”, Eurovision Song Contest 2019 va avea loc la Tel Aviv, cu semifinalele pe 14 şi 16 mai şi finala pe 18 mai. La ediția cu numărul 64 a competiției muzicale, alături de România s-au mai înscris 41 de țări: Albania, Armenia, Austria, Australia, Azerbaidjan, Belarus, Belgia, Croaţia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Macedonia, Germania, Georgia, Grecia, Ungaria, Islanda, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Moldova, Muntenegru, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Rusia, San Marino, Serbia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveţia, Ucraina şi Marea Britanie.

Precedenta ediţie a competiţiei muzicale a fost câştigată de reprezentanta Israelului, Netta, cu piesa „Toy”.

Eurovision este o competiţie muzicală internaţională, organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa. Prima ediţie a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveţia. Difuzat fără întrerupere, show-ul a devenit unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume. Printre artiştii care au urcat, de-a lungul anilor, pe scena Eurovision se numără: ABBA, Julio Iglesias, Celine Dion, Johnny Logan.