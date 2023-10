A ieșit raportul medico-legal al tânărului omorât în bătaie de un polițist local din Arad. Detaliile sunt terifiante: „Atâtea leziuni nu am văzut”

Imagini revoltătoare au apărut în spațiul public după ce un tânăr de 32 de ani, din Arad, a fost omorât în bătaie de un polițist local. Camerele de supraveghere din fața secției de Poliție au surprins cum bărbatul era bătut cu bestialitate. Încătușat, acesta nu a avut nicio șansă să se apere, iar bătaia cruntă a continuat și în interiorul secție. Raportul medico-legal este terifiant.

În data de 14 iulie, bărbatul din Arad a ajuns pe mâna oamenilor legii după ar fi agresat câțiva trecători în fața gării. Atunci, administratorul unei case de schimb valutar a sesizat Poliţia Locală. Oamenii legii ajunși la fața locului nu au stat pe gânduri și l-au încătușat imediat pe bărbat și l-au dus la secție. Însă, drumul și următoarele ore au fost pline de bătăi, care i-au adus în cele din urmă moarte bărbatului.

„Atâtea leziuni nu am văzut”

Acum, noi imagini au apărut în legătură cu tragicul caz din Arad. Camerele de supraveghere de la secția de Poliție au surprins tortura la care a fost supus bărbatul. Loviturile necruțătoare au început să curgă încă din parcarea secției. Bărbatul încătușat și lipsit de orice formă de apărare este lovit încontinuu de agentul de poliție. Ploaia de lovituri a început înainte ca victima să fie scoasă din mașina poliției locale.

După loviturile aplicate în parcare, bărbatul încătușat este condus în sediu, unde bătaia a continuat, camerele de supraveghere surprinzând, din nou, totul. Mai mult, probele arată că agentul ar fi folosit inclusiv bastonul din dotare. Bărbatul a fost bătut cu bestialitate până când și-a pierdut cunoștința. Atunci un agent a solicitat intervenția unei ambulanțe.

După nici un sfert de oră de la sosirea Ambulanței, la sediul Poliției Locale a ajuns și un echipaj SMURD. Astfel, deși a intrat în secție pe propriile picioare, bărbatul a fost scos pe o targă și transportat de urgență la spital. Însă, din păcate, a fost prea târziu, căci în scurt timp medicii au anunțat decesul.

Necropsia a arătat că moartea bărbatului a fost una extrem de violentă, iar raportul medico-legal este terifiant. În opt pagini sunt descrise multitudine de leziuni pe care bărbatul le-a suferit în urma bătăii încasate. În prezent, polițistul care l-a omorât în bătaie se află în arest preventiv și este acuzat de tortură.

„Atâtea leziuni nu am văzut, în opt pagini din raportul medico-legal sunt descrise numai leziunile suferite de persoana vătămată. De altfel, am luat și imagini de pe camera de supraveghere și de la poliția locală și am observat primele lovituri la intrarea în sediu aplicate, după care au continuat lovirea victimei în birou”, a declarat procurorul criminalist Pavel Palcu.

