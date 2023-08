A început circul după ce Jador a confirmat despărțirea de Alexandra. „Am știut de la începutul relației”

Zilele acestea, Jador le-a confirmat fanilor de pe rețelele de socializare că s-a despărțit de Alexandra Dobbia, pe care o alinta Hoder. Ulterior, urmăritorii și-au dat seama că, cel mai probabil, a lăsat-o pentru fosta sa parteneră, Simina Loica.

După o relație presărată cu împăcări, certuri și multe altele, fostul concurent de la Survivor a decis să meargă pe un drum separat de cea cu care se mândrea în urmă cu doar o lună. Chiar dacă mulți se așteptau să ajungă la altar, finalul poveștii de iubire a venit de comun-acord. Manelistul susține că dorește să aibă parte de timp în care să proceseze cele întâmplate, dar și de liniște.

„Bună, oameni buni! Eu și Hoder am decis să o luăm pe drumuri separate, a fost o decizie foarte dificilă pentru amândoi. Așa că, vă mulțumesc pentru susținere, pentru fiecare like, comentariu, mesaj de încurajare pe care mi-l dați.

Sper să înțelegeți că noi am luat-o în direcții diferite și să ne acordați spațiul necesar pentru tranziția care va urma după această despărțire, Vă mulțumesc pentru înțelegere! Doamne ajută!”, a spus Jador, pe pagina sa de TikTok.

Despărțire cu scandal pentru Jador. S-a împăcat cu fosta iubită?

Ce n-au putut trece cu vederea fanii este că Simina Loica a apărut într-o postare a lui Jador. Ca urmare, mulți cred că, cel mai probabil, a lăsat-o pe Alexandra ca să se întoarcă la fosta parteneră. Presupusa decizie a manelistului a fost atât criticată, cât și lăudată.

”Pentru Simina?”/ ”Păcat, mare femeie, chiar te iubea”/ ”Ai pierdut o mare comoară de fată!”/ „Păcat, erați un cuplu foarte frumos, dar este viața ta și nimeni nu te poate judeca”/ ”Am știut de la începutul relației că orice-i frumos nu durează mult, dar viata merge înainte, asta e!”/ „Se vedea o iubire sinceră din partea amândurora, ea fiind o finețe de fată 🥰, păcat de despărțirea voastră, dar niciodată sa nu spui niciodată!”, sunt unele dintre reacțiile celor care fac parte din comunitatea online a manelistului.

Rămâne de văzut ce se va întâmpla în viața amoroasă a lui Jador și dacă va confirma sau infirma zvonurile cu privire la împăcare.

