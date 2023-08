Jador și-a ”rezolvat” prietenul! Cum i-a dat lovitura când nu se aștepta: ”Am vorbit, e gata!”

Trădat și furat! Așa s-a simțit Jador acum câteva zile, iar autorul este chiar prieten cu el. Artistul chiar a compus o melodie pe care a pus-o în mediul online, dar ”amicul” lui l-a blocat! Indignat, Jador l-a amenințat că îl va demasca. Dar nu a făcut doar atât: a reușit să-și urce piesa pe YouTube! Cum a făcut-o? CANCAN.RO are detaliile, în exclusivitate.

Jador a reușit să-și reintroducă melodia pe youtube. Șarpelo se numește, iar acolo îl va demasca pe cel care s-a dat drept prieten cu el, dar, de fapt, i-a făcut un rău, după cum spune cântărețul de muzică de petrecere.

”Piesa va intra astăzi pe YouTube. Am vorbit, e gata, va intra la ora 20. O să afle lumea cine-i cel care mi-a făcut rău, la finalul piesei”, a declarat Jador, pentru CANCAN.RO.

(CITEȘTE ȘI: JADOR NU A ASCUNS NIMIC! DESPRE SCANDALUL ”HANDICAPATULE”, DESPRE IUBITA LUI, PE CARE A VRUT-O DOAR PENTRU O NOAPTE, DESPRE FINALUL CARIEREI! ”ATUNCI MĂ LAS!”)

Jador l-a făcut zob pe prietenul care l-a trădat

Jador i-a transmis un mesaj ”prietenului”, în care a spus tot ce simte față de el. Dar și ce măsuri va lua, firește. ”Am intrat pe live ca să vorbim niște probleme fundamentale ale vieții, mai exact, despre ăștia care mă amenință pe mine, care știu niște chestii despre mine și e urât. Sunt supărat. O să aflați din piesă despre cine este vorba, o să fac eu cumva și o să lansez piesa asta. Dacă mă mai ameninți o singură dată, în glumă sau în serios, mă supăr, și eu nu m-am supărat niciodată pe nimeni.

Piesa o lansez miercuri. Cine să se bată cu mine, ești nebun, nu vezi ce piept are țiganu`? E greu, nu are cine să se bată cu mine, că eu sunt un om normal care cântă. Ia uite, brațe ciocane, e greu, să mor. Cine să mă bată? Am intrat să vă spun asta și să-l anunț, să știe toată lumea, anunța-ți-l, e greu, de altceva. Să te cunoască toți așa cum ești cu adevărat.

O să vedeți, dacă ascultați muzica mea sunteți deștepți. O să vă dați seama lejer despre cine este vorba, asculți până la sfârșit. Oricum, fac eu cumva, vorbesc la YouTube, rezolv.

O să pun piesa pe live, oamenii o să-și dea seama câte mi-ai făcut, cât m-ai furat și că mi-ai furat și hainele și ai furat și din casa mea și prin tot ce mi-ai făcut tu mie. Piesa asta spune asta și tu de asta ai șters-o. Nu-i nimic, o să pun piesa pe TikTok”, a spus Jador în mediul online, acum câteva zile.

(NU RATA: JADOR, ÎN DOLIU! A MURIT ÎN URMĂ CU CÂTEVA ORE! ”ERA ÎN COMĂ DE CÂTEVA ZILE!” EXCLUSIV)

Iată că planul lui Jador a reușit. Piesa lui va apărea pe canalul său de YouTube.