CANCAN.RO l-a ”deranjat” într-o după-amiază. A răspuns, a avut răbdare. Vocea, ușor obosită. Era, tolănit, în pat. Curg întrebările. Jador nu evită nimic. Aproape nimic, pentru că nu intră în amănuntele stării lui de sănătate. Iubita lui? O vrea de nevastă. Scandalul recent, cu fanul ”aburit” de alcool? Artistul dezvăluie misterul! Pune punct carierei muzicale? Cam…da! Deși trage speranțe. Medicul îl va anunța. Când? Cum spuneam, întrebările curg, răspunsurile lui nu ocolesc adevărul. Are cuvântul Jador.

Jador este pe punctul de a încheia cariera artistică. În decembrie, va primi răspunsul de la medicul său. Până atunci, artistul are concerte full. S-a băgat și într-o afacere, depozit de materiale de construcții la Bacău, unde muncesc tatăl și frații lui. Are timp și de iubita pe care ar vrea s-o ia de soție. Amabil, a făcut toate dezvăluirile într-un interviu în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

CANCAN.RO: Pune Jador punct carierei? Așa ai spus, la un moment dat.

JADOR: O să mă las în decembrie de cântat! Mă las atunci, mi-am făcut o afacere, mă ocup de ea. Un depozit de materiale de contrucții în Bacău. Mă las pentru că e vorba de sănătate, să văd ce spune doctorul în decembrie. Acum, cu sănătatea sunt mai bine, dar mai am momente și momente… Dar nu vreau să mai vorbesc despre asta!

Jador: ”Eu știu ce avea pe creier?”

CANCAN.RO: Ești cam ”nervos” la concerte! Au fost câteva episoade mai ”încinse”. A fost unul în care ai urlat de pe scenă la cineva, l-ai făcut handicapat pe un fan.

JADOR: I-am zis unuia… M-am enervat, bine, nu trebuia să am ieșirea aia, mi-a părut rău, dar, na, eram într-o zonă cu oameni mai…Înțelegi tu. Mă înjura unul, tot mă înjura. Eu știu ce avea pe creier? S-o fi îmbătat. Dar eu mi-am făcut treaba.

CANCAN.RO: Și a mai fost un episod la Deva.

JADOR: Asta e o problemă la toate concertele. Oamenii vin la poze, și vin mulți, cu zecile de mii… La un concert au fost, odată, 20.000. Era un concert Zilele orașului și a venit toată Deva, îți dai seama. Și lumea se îmbulzea la poze. Erau foarte puțini jandarmi și s-au speriat când au văzut așa de mulți oameni, eu n-aveam ce să fac, oamenii erau peste mine și, ca să nu mă zdrobească, m-am suit pe mașină. M-am suit de frică! Un paznic m-a tras de picior, că s-a speriat și el, și să mă bage în mașină, cumva. Am căzut acolo, aia a fost!

A vrut-o pentru o noapte, a rămas cu ea!

CANCAN.RO: Ai o iubită, îmi spui mai multe despre relație? Te însori?

JADOR: Mi-am făcut o iubită. A venit la mine la concert, am vorbit, mi-a plăcut, dar eu nu am avut de gând ceva serios… S-a întâmplat la un concert în Spania, la Madrid, ea a crescut acolo… S-a născut în Spania, crescută acolo. Doar în vacanță a venit aici. Părinții ei sunt români și au plecat acolo acum 27 de ani, acolo s-au stabilit.

Dar să revin, a venit la mine, mi-a plăcut de ea, dar nu am vrut nimic serios. Voiam, așa, să-mi petrec și eu noaptea, cumva. M-am dat la ea, a doua zi am ieșit, am mâncat și tot am vorbit de atunci.

Ea a terminat un an de studii în Germania, vine luna asta la mine, apoi mai are un an de facultate și vine aici, la Master. Face facultatea de limbi străine, cinci știe, e deșteaptă foc.

CANCAN.RO: Se mută în România?

JADOR: Vedem cum evoluează lucrurile, dacă rămânem împreună, probabil, deși ea tânjește foarte mult după țara ei. Dacă lucrurile evoluează înspre bine, eu vreau să mă căsătoresc. Vreau și eu o familie.

