A început numărătoarea inversă pentru Elena Gheorghe! Trucurile folosite pentru concertul de la Sala Palatului

Mai sunt doar câteva zile pânã la super concertul de muzicã armãneascã pe care Elena Gheorghe îl va susţine pe data de 23 mai la Sala Palatului, aşa cã artista a intrat în linie dreaptã cu ultimele pregãtiri. Pe lângã orele petrecute în sala de repetiţii, Elena acordã în aceastã perioadã o importanţã foarte mare corzilor vocale și condiției fizice.

Astfel, de câteva zile, artista şi-a schimbat puţin tabieturile: “Chiar dacã îmi place sã îmi încep dimineaţa cu o cafea bunã, în ultimul timp am renunţat la ea, tocmai pentru a evita deshidratarea, al cãrei impact îl resimt imediat la nivelul corzilor vocale. Ba chiar am şi un truc, pe care îl folosesc înainte de concerte: consum mai multe acadele, despre care se ştie cã ajutã fantastic la stimularea glandelor salivare, care, la rândul lor hidrateazã corzile vocale. Iar de când am descoperit acadelele de la farmacie, fãrã zahãr, nu pot decât sã spun cã sunt foarte fericitã”, povesteşte Elena.

Acestea nu sunt însã singurele trucuri la care cântãreaţa apeleazã înaintea marilor concerte. Elena are şi un preparat pe care îl consumã înainte de a urca pe scenã, același pe care îl consuma și Elvis Presley. “Se cheamã chiar The Elvis Smoothie şi este fãcut din combinaţia preferatã a acestuia: bananã şi unt de arahide. Eu adaug câteodată şi puţinã ciocolatã neagrã şi o canã de lapte de migdale neîndulcit. E o bãuturã delicioasã şi în cazul meu funcţioneazã de minune, mai ales cã e cunoscut faptul cã banana, în combinaţie cu ciocolata neagrã alungã emoţiile! Pentru cã da, trebuie sã recunosc, am emoţii mari pentru tot ce se va întâmpla pe 23 mai!”, a mai dezvãluit artista.

Pe 23 mai, Elena Gheorghe va susține un concert de muzică armânească la Sala Palatului, având invitați unul și unul: Gicu Coada, Sirma Guci, Steaua di Vreari etc. Dupã succesul înregistrat cu piesa “Luna Alba”, care a depãşit 15 milioane de vizualizãri pe YouTube, Elena va lansa pe 23 mai şi un nou album de muzicã armãneascã, care va conţine 11 piese.