A închiriat un apartament de ziua ei, pe Airbnb, dar a trăit o adevărată spaimă. Ce a descoperit în baie

O tânără din Canada a închiriat un apartament pe Airbnb, însă a avut parte de șocul vieții ei. Locuința trebuia să fie locul perfect pentru petrecerea de ziua ei, însă evenimentul s-a transformat într-un fiasco. Ce a descoperit, de fapt, în baie. Povestea a devenit virală pe TikTok.

Întâmplarea tinerei a devenit virală pe rețelele de socializare, acolo unde aceasta a povestit, pas cu pas, cum au stat lucrurile. Kennedy, femeia în cauză, a închiriat un apartament pentru petrecerea de ziua sa, pe Airbnb, însă totul s-a transformat într-un dezastru.

Aniversare de coșmar pentru tânăra care a închiriat un apartament pe Airbnb

Vezi și: ANDRA GOGAN, INVESTIȚIE GRANDIOASĂ! INFLUENCERIȚA I-A FĂCUT TATĂLUI SĂU UN CADOU DE ZECI DE MII DE EURO: „A FOST AȘA DE FERICIT”

”Aventura” a pornit de la inițiativa unei invitate, după 2 zile petrecute în locuință. Femeia se simțea urmărită, moment în care a decis să controleze toate colțurile și locurile casei unde ar putea exista camere de supraveghere. Intuiția nu a înșelat-o, iar la scurt timp au fost descoperiți ”ochii din umbră”. Camera de filmare era instalată în priza din baia casei, priză care nu funcționa.

„S-a uitat la fiecare cap de duș, în toate ramele de tablouri, în mânerele ușilor, peste tot în casă, în căutarea unei camere și chiar a găsit una în baie. Puteți vedea în partea de sus, aici nu este nimic, arată total normal. Și apoi, dacă ne uităm la priza din partea de jos, uitați-vă la acea cameră mică!”, a povestit femeia pe TikTok.

Speriată, Kennedy a anunțat autoritățile. Polițiștii au ajuns la apartament și au percheziționat locuința, au scos camera din priză și au trimis-o la verificări. În acest caz a fost deschisă o anchetă și urmează să se facă investigațiile specifice.

„Puteți vedea în partea de sus aici, nu este nimic, arată total normal. Și apoi cea de jos, uitați-vă la camera aia! Ne-am speriat și am sunat la poliție. Am fost personal jenată din cauza lucrurilor pe care le făceam în acea baie, cu o seară înainte. Am ieșit din casă, iar polițiștii au percheziționat locul au scos camera și au trimis-o la analiză.”, a mai spus tânăra.

Vezi și: CE COŞMAR! UN BĂRBAT ERA SĂ MOARĂ LA SCURT TIMP DUPĂ CE S-A CAZAT ÎNTR-UN APARTAMENT DE PE AIRBNB: „NE-A CĂZUT ÎN CAP”