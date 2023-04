A înșelat-o Tavi Clonda pe Gabriela Cristea? Soțul prezentatoarei Tv a vorbit despre infidelitate: „Mare prost am fost”

Tavi Clonda și Gabriela Cristea trăiesc o poveste de dragoste de mai mulți ani, iar de-a lungul timpului, cei doi au demonstrat că se iubesc cu adevărat și că încearcă mereu să își mențină relația pe linia de plutire. Sunt conștienți de faptul că lipsa atenției poate duce la infidelitate, drept pentru care, partenerul prezentatoarei a mărturisit dacă a înșelat-o sau nu pe soția sa.

În ultimul timp, mai ales de când au și doi copii, Tavi Clonda și Gabriela Cristea au realizat că una dintre problemele din căsnicia lor este chiar lipsa timpului petrecut în doi, iar în acest sens, au făcut câteva schimbări. Uneori, cântărețul și moderatoarea TV mai fac mici escapade fără fetițele lor, pentru a se reinventa ca și cuplu, iar acest lucru îi ajută să își țină căsnicia închegată.

A înșelat-o sau nu, Tavi Clonda pe Gabriela Cristea?

Recent, Tavi Clonda a fost invitat în emisiunea lui Cristi Brancu, acolo unde a vorbit deschis despre infidelitate și s-a supus unor întrebări destul de…picante în privința căsniciei cu Gabriela Cristea. Sincer, artistul a recunoscut că doar în trecut s-a întâmplat să înșele, mai exact, pe vremea când încă nu știa ce e iubirea. El susține că nu i-a fost niciodată infidel Gabrielei și a dat de înțeles că aceasta îi satisface toate nevoile de bărbat, astfel că nu are de ce să caute afecțiune în brațele altei femei.

Cristi Brancu: Ai înșelat în dragoste?

Tavi Clonda: O întrebare foarte bine pusă. Ai înșelat în dragoste, nu într-o relație. Băi, în dragoste nu am înșelat. Când eram mai tânar așa în relații… Dar nu o iubeam.

Cristi Brancu: Deci ai putea spune că Gabi este singura iubire a vieții tale?

Tavi Clonda: Nu, nu, nu. Au mai fost vreo 10, 20. Ea este iubirea vieții mele, dar când iubești, eu cel puțin când am iubit nu am înșelat. Mare prost am fost, mare prost. Glumesc. Când iubești cu adevărat și primești cumva, că poți să iubești, dar dacă ea nu îți dă nimic acolo, la un moment dat te duci că ești bărbat. Asta ziceam și pe story-urile mele. Un bărbat vrea doar trei lucruri, vrea sex, vrea afecțiune, nu iubire, că iubire ar trebui să existe, afecțiunea e altceva, e manifestarea iubirii, și bineînțeles mâncare, dar asta cu mâncarea, uite, îți mai faci și singur.

