A intrat în vigoare legea prin care românii pot primi un miliard de euro pe o perioadă de 10 ani

Luna aceasta a intrat in vigoare legea care le ofera romanilor subventii si ajutoare daca aleg sa se mute in anumite zone din tara.

Din aceasta luna a intrat in vigoare noua lege a muntelui, care prevede valorificarea resurselor din zonele montane, conservarea peisajului si a biodiversitatii si dezvoltarea activitatilor economice specifice. Legea prevede sprijin financiar si material pentru cei care aleg sa-si organizeze gospodariile sau sa profeseze in aceste zone.

Pe baza legii intra in vigoare programul de incurajare a activitatilor din zona montana, pentru care se aloca un miliard de euro pe o perioada de 10 ani de la bugetul de stat. Banii vor reveni sub forma de subventii si ajutoare acordate fermierilor, dar si medicilor si profesorilor care decid sa-si desfasoare activitatea in zona. Familiile tinere de agricultori de munte care isi intemeiaza gospodarii si cresc animale vor fi scutite timp de 5 ani de impozitul agricol pe venitul realizat, iar apoi vor plati doar jumatate din acesta.

Documentul legislativ mai prevede ca specialistii agricoli, medicii si profesorii in varsta de pana la 35 de ani care se stabilesc in comune sau sate montane aflate la peste 20 de kilometri distanta de un oras beneficiaza de o prima de instalare echivalenta cu un salariu de baza si de sprijin financiar pentru cumpararea si construirea de locuinte. O prima similara primesc si invatatorii care aleg sa profeseze in sate sau catune montane izolate. Cei care isi desfasoara activitatea la munte vor fi despagubiti pentru stricaciunile produse de animalele salbatice, primesc gratuit lemne pentru foc, dar si pentru construirea de adaposturi si anexe gospodaresti.

Legea aduce reglementari si in privinta pensiunilor agroturistice, unde hrana destinata turistilor sub forma de produse proaspete sau procesate trebuie sa provina din gospodaria proprie sau de la alte ferme din zona. Totodata, autoritatile Administratiei Publice Locale vor asigura anual o cantitate de lemn pentru practicarea unor mestesuguri traditionale.

Sursa: bzi.ro