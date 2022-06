A lucrat timp de 27 de ani la Burger King, fără să aibă vreo zi liberă, iar la final a primit cadou asta. Nu i-a venit să creadă ochilor

Kevin Ford, un bărbat în vârstă de 54 de ani, a lucrat zilnic timp de 27 de ani la Burger King, iar firma l-a recompensat cu un cadou: un pahar cu pai, un bilet de film, două cutii de bomboane, un breloc, un suport pentru chei și două pixuri, relatează Bild.

Ford, care lucrează la fast-food-ul de pe aeroportul din Las Vegas, a desfăcut punga cu daruri în direct, publicând videoclipul pe contul său de TikTok. Filmarea are 1,7 milioane de vizualizări pe Tiktok și 2,2 milioane pe Twitter. Modestul angajat a comentat: „Atât de recunoscător. Fidelitatea dă roade!”.

I dunno. This horrendously sad to me

…27 years…reeses pic.twitter.com/sb4GHZrh6s

