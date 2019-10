A marcat-o pe viață! Care este drama neștiută a Andreei Marin

În vara lui 1984, Andreea Marin își pierdea mama într-un teribil accident rutier, petrecut pe drumul de întoarcere de la mare al familiei. A fost crescută de tată de la vârsta de nouă ani şi a luat locul mamei pentru sora sa mai mică. Andreea Marin a mărturisit, cu ochii în lacrimi, că o perioadă îndelungătă a uitat cum e să râdă.

Andreea Marin este o femeie puternică, arată impecabil la cei aproape 45 de ani şi este un exemplu de urmat pentru multe femei din România. Chiar dacă atunci când iese în public are mereu un zâmbet pe față, viața Andreei Marin nu a fost întotdeauna roz.

“Mama era pe scaunul din faţă, din dreapta, şi a sărit peste noi, pentru a ne proteja. Impactul a prins-o în aer! Mama a murit în braţele mele! Ca în fiecare vara, vacanţă la mare. Plecam, parcă grăbiţi de destin, cu o zi mai devreme. Cerul e sumbru, dar, ca întotdeauna, în maşina noastră e veselie. Plouă uşor sacadat, apoi totul se întunecă. Nu zăreşti nimic la un metru în faţă. O fracţiune de secundă, atât…e tot ce te desparte uneori de iad. Curios, în crâmpeiul acela de viaţă am timp să urmăresc fisură lunetei în ritm infernal. (…) Ies dintre fiare, eu şi tată suntem mai puţin răniţi. Ploaia şterge lacrimi, spală rochia roşie a mamei, înăbuşă durerea cumplită a puiului mic de lângă mine. Mama, înger căzut, se stinge în braţele mele până să ajungem la spital”, rememora Andreea Marin în urmă cu câţiva ani.

Mereu o fire ambiţioasă, Andreea Marin a învăţat din toate momentele grele ale vieţii să devină un om mai bun. A lăsat deoparte cariera doar atunci când a adus-o pe lume pe Violeta, fiica sa.

“Eu sunt unul dintre oamenii puternici care ştiu să contracareze. A creşte chiar şi cu o responsabilitate mare pe umeri nu înseamnă să îţi pierzi copilărie. Eu am încercat să fiu mămica din familie, mi-am pus în cap să învăţ foarte bine. Am avut o pierdere în a-mi trăi nişte ani de copilărie şi lucrul ăsta nu rămâne fără repercusiuni. Mi-am dat seama la un moment dat, după 18 ani, când m-a întrebat când am mai răs ultima oară cu poftă. Din acel moment am conştientizat şi am revenit la echilibru. A fost o perioadă în care am uitat să râd”, a mai spus Andreea Marin.