A mers în pădure și a avut parte de un șoc. Ce a descoperit un brașovean

A mers în pădure și a avut parte de un șoc. N-o să-ți vină să crezi ce a descoperit un brașovean.

Cunoscător și pasionat de culesul ciupercilor, dar și de prepararea lor, Marius Sorin Sav a avut parte de cea mai grozavă experiență. Bărbatul a mers în pădure și a găsit trei hribi uriași. Atunci când le-a povestit apropiaților de descoperirea făcută, nimeni nu l-a crezut.

Ba chiar, prietenii au început să glumească pe seama lui și au spus că nu sunt reali.

„Sâmbătă i-am găsit, în Poiana Brașov, iar duminică după amiaza i-am gătit. Exact trei bureți am găsit, nimic mai mult, Pe cel mare nici nu am putut să îl cântăresc, cu cântarul de bucătărie. M-am urcat pe cântarul mare, apoi l-am luat în brațe, și am făcut diferența. Avea undeva la 5,7 – 5,8 kg.

Cel mare va sfârșit într-o zacuscă, iar pe ceilalți i-am congelat, după o rețetă proprie. Nu se congelează direct, că după ce îi scoți nu mai sunt buni de nimic. Îi prepar termic în unt sau cu ulei de măslină. Am învățat asta de la italieni, și numai pe varianta asta mă duc”, își dezvăluie secretele culinare brașoveanul”, a povestit Marius Sav, pentru newsbv.ro.