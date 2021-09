A murit bărbatul din Dolj care fusese declarat decedat, deși trăia. Rudele se pregătesc din nou de înmormântare. Între timp, ancheta la Spitalul Județean Craiova continuă.

Bărbatul din Cioroiaşi, în vârstă de 78 de ani, a fost declarat mort vineri seara, în jurul orei 23.30. Atunci a fost sunată familia și anunțată de decesul rudei. În acest caz, se face o amplă anchetă la Spitalul Județean Craiova, după ce bărbatul care era încă internat și trăia a fost declarat mort prima oară în urmă cu șase zile.

Bărbatul de 78 de ani a fost internat de trei ori în ultima lună la Spitalul Judeţean din Craiova, după ce, în urma unei crize epileptice, a căzut și s-a lovit puternic la cap. Duminică, rudele pacientului au fost anunțate că acesta s-a stins din viață. Ba chiar au primit și un certificat de deces.

Ginerele bărbatului s-a dus la morgă, iar acolo a avut parte de surpriza vieții sale. Bărbatul de la morgă nu era socrul său: ”Le-am spus că nu este el. Mi-au spus: ”Cum, domnule, nu îți recunoști socrul?!”. Domnule, nu este el. Între timp, l-au dezvelit și am văzut că pe mână avea un tatuaj și atunci mai mult le-am spus că nu este el. Și la un moment dat, s-a uitat pe mână și avea un bilețel și era alt nume”, a declarat ginerele bărbatului pentru Digi 24.

Fiica bărbatului: ”L-am strigat, era cu ochii deschiși”

Fiica bărbatului a povestit, la rândul ei, prin ce șoc a trecut în momentul în care a ajuns la spital și și-a văzut tatăl cu ochii deschiși: ”Nu știu dacă puteți să vă dați seama ce simți în momentul în care te duci să îl iei de la morgă și afli că trăiește. Dar când am ajuns sus, am realizat că tatăl meu e acolo, tatăl meu trăia. Efectiv trăia. L-am strigat, era cu ochii deschiși, deci am stat 5 minute lângă el”, a relatat și Ștefania Voinea.

Timp de trei săptămâni, familia bărbatului s-au pregătit de înmormântare. Au făcut groapa, a cântat goarna, a bătut clopotul și au făcut toate obiceiurile de la țară. Spitalul dă vina pe suprasolicitarea personalului din Terapie Intensivă, iar rudele bărbatului au vrut să depună o plângere după toată situația creată.