A murit Florin Halagian. Fostul antrenor avea 80 de ani

Lumea fotbalului românesc este în doliu după ce antrenorul Florin Halagian – în vârstă de 80 de ani – a încetat din viață. Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook a clublui FC Argeș.

Florin Halagian – născut pe data de 7 martie 1939, în București – a fost un jucător și antrenor de fotbal. Ca antrenor, a adus singurele titluri de campioană a României din palmaresul echipei FC Argeș, echipă cu care s-a impus în Divizia A în sezoanele 1971-72 și 1978-79. Florin Halagian a mai câștigat titlul de campioană cu Dinamo București în sezonul 1991-92. A avut o contribuție importantă la construirea echipei de aur a Stelei, echipă care a câștigat în 1986 Cupa Campionilor Europeni.

Pe 25 martie 2008, Florin Halagian a fost decorat de președintele României, Traian Băsescu, pentru toată activitatea și pentru formarea tinerelor generații de campioni cu „Meritul sportiv Clasa a III-a”.

“Poate aș fi meritat să fiu și eu antrenorul naționalei României”

În ciuda performanţelor şi a unei cariere pline de succes, Halagian are totuşi un mare regret: “Poate aș fi meritat să fiu și eu antrenorul naționalei României. Rezultatele mele m-ar fi recomandat, dar asta a fost. Am antrenat cele mai mari echipe din România din perioada mea – Dinamo, Steaua, FC Argeș și Universitatea Craiova, am fost antrenorul echipei naționale olimpice și al naționalei de tineret, deci am avut pe mână cam toți marii fotbaliști din anii `80. Normal că orice antrenor care e pasionat își dorește să ajungă la cel mai înalt nivel, iar cel mai înalt nivel este naționala mare. Poate ăsta este regretul carierei mele. Poate aș fi meritat, dar n-au vrut alții. Dacă așa a fost, așa a fost și gata”, spunea, acum mai multă vreme, Florin Halagian.

