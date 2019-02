A murit George Popescu la doar 39 de ani! Doliu uriaș în România

George Popescu era foarte cunoscut pentru colaborările sale cu Frankfurter Allgemeine Zeitung, Spiegel, L’Express, Vice UK, Das Erste sau Arte tv. În presă, toți îl știau drept ”Poqe”. George a colaborat – în România – cu Vice, Documentaria, Esquire, DoR, Casa Jurnalistului, Men’s Health sau Scena9.

George Popescu a fotografiat, la ultimele sale materiale, și cu Gazeta Sporturilor, într-o serie de fotoreportaje realizate cu campioni naționali care se antrenau în condiții grele, precum canotorii de la Dăbuleni ori săritorii în apă de la București.

În 2016, fotografiile lui George Popescu au apărut pe CNN după ce fotoreporterul român a călătorit, timp de 40 de ore, cu un tren întro zonă periculoasă și izolată din Mauritania.

Fotoreporterul s-a bătut ”cu un cancer încăpățânat”

George Popescu s-a stins în această seară la Spitalul Floreasca din Capitală. Avea 39 de ani.

.„George Popescu, Poqe, prietenul nostru fantastic şi un fotograf minunat, a scăpat de durere în seara asta, după o săptămână de chinuri şi un an în care s-a bătut cu un cancer încăpăţânat. Mulţumim tuturor pentru ajutor şi gânduri“, a transmis jurnalistul Ştefan Mako, unul dintre cei mai buni prieteni ai fotoreporterului.

Despre propria persoană vorbea cu umor, dar recunoștea că e tot mai greu să găsească loc pentru fotografiile sale în presa din România.

„M-am născut în 1980, am vorbit la 4 ani, am citit la 5 şi am fumat la 6. Mi-am petrecut copilăria în Argeş, la câţiva kilometri de Siliştea Gumeşti a lui Marin Preda. Din păcate, nu mi-a plăcut instituţia Şcoală, iar cu matematica am stat dezastruos. Am făcut o facultate obscură şi, pe la 18-19 ani, habar nu aveam ce voi face cu viaţa mea. Am avut noroc cu apariţia internetului, când m-am apucat să învăţ un lucru care mi-a plăcut: grafică web. Uşor, uşor, am trecut însă la fotografie, păstrându-mi «meseria de bază», pentru a mă putea întreţine. De obicei, fotografiez pe banii mei sau pe bani destul de puţini primiţi de la publicaţii, care îmi acoperă cheltuielile de deplasare. Cam de un an sunt membru N-Ost, o agenţie de presă din Berlin, care acoperă Europa de Est. Am devenit fotojurnalist cu acte în regulă, nu mai e o activitate pe care să o fac doar de plăcere. Mai public pe ici, pe colo în România, dar, din păcate, revistele unde merită să publici le numeri pe degetele de la o mână”, mărturisea George Popescu pentru publicaţia totb.ro.

