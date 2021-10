A murit Ion Bârlădeanu, artistul cunoscut în lumea întreagă pentru colajele sale pop art. Talentul său era apreciat și de Angelina Jolie

Ion Bârlădeanu, artistul cunoscut în lumea întreagă pentru colajele sale pop art, s-a stins din viață la vârsta de 75 de ani. Anunțul a fost făcut de curatorul Dan Popescu.

”Nea Ion Bârlădeanu a decis ca în această frumoasă zi de toamnã să se mute la dreapta viață. A fost un artist total. Vreau să cred că-i va amuza pe îngeri cu colajele lui. La revedere, prietene!”, a scris pe Facebook curatorul Dan Popescu.

Ion Bârlădeanu s-a născut în 1946, la Zăpodeni, judeţul Vaslui. Avea doar şapte clase primare şi doi ani de studii la Şcoala populară de Arte. A fost gropar, muncitor în fabrică și paznic la Casa Poporului. Ion Bârlădeanu a fost descoperit în 2008 de Ovidiu Feneş, care l-a recomandat proprietarului de galerie de artă Dan Popescu.

Ion Bârlădeanu era specializat pe colaje pop art din ziare, reviste comuniste si nu numai. La vârsta de 62 de ani, Bârlădeanu a expus pentru prima oară, la Bucureşti, 20 de lucrări pe teme politice. A expus apoi la Basel şi Londra în 2009 şi la Paris în 2010. A uimit cu talentul său o lume întreagă, inlcusiv pe Angelina Jolie, cu care chiar s-a întretinut vreo două ore când s-au întâlnit la Paris unde avea o nouã expozitie de colaje realizate din fotografii decupate din ziare si reviste.

În 2009, regizorul Alexander Nanau a făcut un film documentar, marca HBO România despre artist, numit ”Lumea văzută de Ion B./ The World According to Ion B.”, film care a obţinut Premiul Emmy International, categoria ”Arts Programming”.