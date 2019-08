A murit Jessi Combs! Prezentatoarea emisiunii ”Mythbusters” încerca să doboare un record de viteză

Prezentatoarea de televiziune Jessi Combs, gazdă a emisiunii „Mythbusters“, a murit încercând să doboare un record de viteză, scrie Variety, citat de news.ro.

Combs, în vârstă de 36 de ani, deţinea titlul de „cea mai rapidă femeie pe patru roţi“, după ce a atins viteza de 398 mile/ oră în 2013. „Discovery şi familia MotorTrend au aflat cu adâncă tristeţe de tragica moarte a lui Jessi Combs“, a transmis reţeaua de televiziune într-un comunicat.

„A fost prietenă şi colegă, o emblemă în industrie şi o incontestabilă forţă a naturii care a lăsat o amprentă de neşters în lumea maşinilor“.

În accidentul fatal, ea încerca să atingă viteza de 619 mile/ oră, în albia unui fost lac din Oregon.

„Cel mai notabil vis al lui Jessi a fost să devină cea mai rapidă femeie de pe Pământ, un vis pe care îl urmărea încă din 2012. Una dintre rarele visătoare care a avut curajul să transforme acest vis în realitate a părăsit acest Pământ conducând mai repede decât oricare altă femeie din istorie“, a transmis familia prezentatoarei de televiziune în comunicatul în care a anunţat decesul acesteia.

Coechipierul ei, Terry Madden, i-a adus, la rândul lui, un omagiu printr-un mesaj pe Instagram. „Din păcate, am pierdut-o ieri într-un accident groaznic, am fost primul acolo şi am încredere în mine că am făcut tot ce era posibilul uman pentru a o salva“.