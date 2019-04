A murit Luminița. Vestea care a cutremurat România la miezul nopții: ce au descoperit legiștii

Încă o veste tristă a cutremurat România. Luminita, în vârstă de doar 20 de ani, și-a găsit sfârșitul la Galați, după o petrecere într-un club.

O studentă de 20 de ani, din Republica Moldova, a murit în urma unei petreceri dintr-un club din Galaţi. Fata a ajuns la spital intoxicată.

Un dosar pentru ucidere din culpa a fost pornit in Romania dupa decesul unei studente din Republica Moldova. In noaptea de sambata spre duminica, fata in varsta de 20 de ani a fost preluata de ambulanta dintr-un club din Galati.

Ea era in coma alcoolica, iar medicii nu au putut sa o salveze. In urma necropsiei, s-a stabilit ca moldoveanca a murit din cauza unei intoxicatii acute cu etanol, dar si cu o substanta necunoscuta. Politistii continua cercetarile si asteapta rezultatele testelor toxicologice.

Rudele şi prietenii sunt copleşiţi de durere. Cei care au cunoscut-o spun că era o fată cuminte şi învăţa bine.

Luminiţa este singură la părinţi şi trăia doar cu mama sa. Vineri, cea care i-a dat viaţă a petrecut-o la studii în România, iar acum îşi va revedea fiica în sicriu.

Colegii de facultate din Galaţi strâng fonduri pentru a o putea aduce pe Luminiţa în localitatea de baştină, să o înmormânteze acasă, în Republica Moldova.