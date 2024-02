A murit Moni Bordeianu, vocea de aur a trupei Phoenix din perioada anilor ’60

Vineri, 9 februarie 2024, Moni Bordeianu, primul solist și vocea de aur a trupei Phoenix din perioada anilor 60, a murit. Anunțul a fost făcut public de Nicu Covaci.

Moni Bordeianu, membrul fondator al trupei Phoenix, a murit în vârsta de 75 de ani. Nicu Covaci a fost cel care a făcut anunțul pe rețelele de socializare. Între cei doi exista o legătură aparte, Moni Bordeianu și Nicu Covaci fiind compozitorii tuturor pieselor trupei Phoenix din ani 60. : „A plecat sa deschidă alt drum cel care l-a deschis pe primul… Iți mulțumim, Moni, pentru că ceea ce avem acum tu ai inceput!”, a scris Nicu Covaci pe Facebook.

În anul 2016, Moni Bordeianu a fost la un pas de a-și pierde viața. Din cauza unor probleme vasculare medicii au fost nevoiți să-i amputeze un picior. Ultimele zile din viață le-a petrecut în Germania, acolo unde a murit la vârsta de 75 de ani.

Regretatul artist s-a născut în 26 februarie 1948 în județul Timiș. Moni Bordeianu a fost cel care a pus bazele trupei Phoenix la începuturile anilor 60. După o scurtă perioadă în care a cântat la tobe, bărbatul a devenit solistul formației. Moni și-a întrerupt cariera muzicală în anul 1970, atunci când s-a mutat definitiv în Statele Unite ale Americii.

”A fost o decizie grea. Adaptarea mea peste ocean a fost un șoc. Am lucrat la fabrică, ambalam lenjerie intimă, apoi am lucrat într-o vopsitorie, trebuia să câștig bani căci fratele meu era elev, trebuia să mâncăm, să plătim chiria, să o pot aduce pe Marieta (soția sa -n.r) după mine. Cornel Chiriac m-a ajutat să realizez emisiuni din America pentru Europa Liberă. Pentru fiecare emisiune făceam naveta 150 kilometri până la New York. Ba am încercat să cânt și cu o trupă acolo, în Bethlehem, Pennsylvania, dar slabă. A fost perioada când m-am decis să mă întorc în Germania, unde viața era mult mai bună”, spunea Moni Bordeianu în urmă cu un an, pentru money.ro