A murit românul împușcat în cap de polițiștii bulgari. 5 copii au rămas acum orfani!

Românul care a fost împușcat în cap de polițiștii de frontieră din Bulgaria a murit. Bărbatul de 49 de ani era la furat de lemne și a trecut granița ilegal. În urma lui rămân 5 copii orfani – după ce mama lor murise în urmă cu ceva timp de leucemie.

La începutul lunii octombrie, un român a fost prins de polițiștii de frontieră în timp ce încerca să treacă Dunărea cu o căruță, în apropiere de localitatea Teleorman. Alături de el se afla fiul lui de 19 ani, diagnosticat cu autism. Bărbatul voia să ajungă în Bulgaria pentru a fura lemne de foc pentru cei 4 copii care îl așteptau acasă. NU RATA: Fiul unui om de afaceri din Iași a împușcat mortal un alt bărbat, în timp ce erau la vânătoare. Cum le-a spus polițiștilor că s-ar fi întâmplat tragedia

După ce au mers 10 kilometri, cei doi au ajuns pe o mică insulă de pe Dunăre, numită ostrovul Srednyak, a trecut prin zona unde apa era mai scăzută. În timp ce tăia cu drujba un buștean, bărbatul a fost prinși de poliția de frontieră. Luat la întrebări, între român și autoritățile bulgare s-ar fi iscat un conflict. Bărbatul ar fi încercat să fugă de polițiști, moment în care autoritățile l-au împușcat în cap. După incident, polițiștii bulgari au cerut ajutor medical. Victima a fost dus pe malul românesc și transportat în stare gravă la spitalul din Alexandria.

După două săptămâni în care medicii au încercat să-i salveze viața, românul a murit. În timp ce tatăl lui și-a dat ultima suflare pe un pat de spital, tânărul de 19 ani se află în continuarea în arestul poliției din Bulgaria. Cei 4 frați ai lui au rămas orfani și de tată – după ce în urmă cu ceva timp mama lor a murit de leucemie. Familia victimei are de gând să acționeze în instanță autoritățile bulgare. Sora tânărului susține că fratele lui a fost bătut și umilit de polițiști, iar starea lui de sănătate este una gravă.

„L-au bătut toată noaptea, are răni la mâini. Copilul este foarte traumatizat şi plânge: m-a bătut, m-a chinuit, nemâncat, nebăut apă. 2 gloanţe în cap, spate, faţă, într-o tamplă, într-alta, lateral, două împuşcături cu gloanţe adevărate. Starea medicală este foarte gravă, şansele de supravieţuire sunt zero, zero, zero”, a declarat Petruţa Daniela Roşu, sora victimei, pentru Observatornews.ro