A murit Sir Bobby Charlton. Fotbalul mondial este în doliu, marele campion britanic avea 86 de ani

Lumea fotbalului este în doliu! Sir Bobby Charlton s-a stins din viață la vârsta de 86 de ani. Fostul mare mijlocaș a lăsat multă durere în sufletele celor dragi. Ce mesaj emoționant a transmis Manchester United, clubul cel mai important din cariera sa?

Sir Bobby Charlton a murit la vârsta de 86 de ani, anunță presa internațională. Fotbalul mondial este în doliu, după ce încă o legendă s-a stins din viață. Fostul mare mijlocaș a lăsat multă durere în sufletele tuturor celor care l-au cunoscut și nu numai. Manchester United, clubul cel mai important din cariera lui, în cadrul căruia și-a petrecut o mare parte din viață, a transmis un mesaj sfâșietor.

„Cuvintele nu sunt de ajuns”, au scris reprezentanții clubului din Anglia, pe fosta platformă Twitter.

Sir Bobby Charlton CBE, 1937-2023.

Words will never be enough.

— Manchester United (@ManUtd) October 21, 2023