A murit tatăl Cristinei Cepraga! Vedeta este devastată: ”Suntem în șoc, efectiv”

Zi neagră pentru Cristina Cepraga! Tatăl vedetei s-a stins din viață la 76 de ani, iar teribila veste a fost făcută public chiar de fiica lui.

Jurnalistul Teofil Octavian Cepraga se confrunta de ceva vreme cu mai multe probleme de sănătate, însă moartea lui fulgerătoare i-a surprins pe cei apropiați. Cristina Cepraga a declarat că nu se aștepta ca starea lui de sănătate să se deterioreze într-un timp atât de scurt, el urmând un tratament medical, de altfel aceasta consideră că este vorba despre o eroare medicală.

Tatăl Cristinei Cepraga s-a stins din viață luni, 31 ianuarie 2022. Cu ochii în lacrimi și durere în suflet, fiica lui a confirmat tragicul eveniment:

„Da, este adevărat, tata a murit! Suntem în șoc, efectiv. Nu știm de ce a murit, probabil e vorba de o eroare medicală. Nu pot să spun mai multe acum, trebuie să mă sfătuiesc și cu familia. Dar la ce se întâmplă în spitale de la noi”, a declarat Cristina Cepraga, pentru Fanatik.

Kitty Cepraga, blocată cu fiica în România de anul trecut

„Noi am venit în primele zile din luna martie în vizită la bunici, pentru două săptămâni, şi iată că a venit toată drama asta mondială peste noi şi lockdown-ul implicit, drept urmare am rămas în România, a fost destul de ciudat. Am fost, totuşi, privilegiate, pentru că am stat la curte, am fost răsfăţate cu mâncăruri minunate în fiecare zi…”, a declarat Kytty Cepraga pentru Ok Magazin vara trecută.

Sursa foto: Arhiva CANCAN