A murit tatăl lui Silviu Prigoană! Familia nici nu ştie unde a fost înmormântat

Este scandal în familia lui Silviu Prigoană. Vasile Prigoană, tatăl omului de afaceri, a murit la 93 de ani, iar rudele susțin că nu au fost anunțat despre deces. Cristina, una dintre nepoatele fostului politician, îl acuză că a ținut totul secret, inclusiv locul în care a fost înmormântat bunicul ei. Atunci când a auzit revolta familiei, Silviu Prigoană a reacționat și a explicat ce s-a întâmplat, de fapt.

După moartea soției sale, Vasile Prigoană a rămas singur la Gherla. Astfel, în urmă cu 4 ani, Silviu Prigoană a decis să îl aducă la București pentru a locui alături de el. În urmă cu ceva timp, tatăl omului de afaceri s-a stins din viață, iar decesul său a creat un adevărat scandal în familie.

Tatăl lui Silviu Prigoană a murit la 93 de ani, iar rudele omului de afaceri sunt foc și pară pentru că nu au fost anunțate despre deces. Familia lui Vasile Prigoană nici măcar nu știe unde este înmormântat bărbatul.

Chiar dacă Silviu Prigoană este în conflict cu frații săi de foarte mult timp, rudele nu pot înțelege cum a ținut ascuns o astfel de veste tristă. Cristina, una dintre nepoatele fostului politician, este revoltată de întreaga situație și a făcut o serie de acuzații dure.

„Tatăl meu a discutat cu cineva care i-a confirmat că bunicul meu a murit. Eu sunt fiica lui Valentin, unul dintre cei trei frați de-ai lui Silviu Prigoană. Toată această poveste mi se pare un film. Noi nu știm exact când a fost îngropat, unde a fost înmormântarea, unde a locul acesta de care spune el, cavoul familiei. Noi suntem din Gherla, toată lumea e de acolo. Eu nu am înțeles niciodată războiul dintre Silviu Prigoană și restul fraților. Ceilalți frați, cei trei, se înțeleg bine între ei. Cumva era previzibil că se va ajunge la ceva de acest gen.

Eu am vrut să-l văd pe bunicul meu anul trecut, am vorbit la telefon și i-am zis că vreau să vorbesc cu el, eu locuia la Silviu Prigoană în casă. Bunicul meu își iubea foarte mult copiii, nepoții, era un om atât de bun încât chiar am zis că sigur a ajuns în Rai, era un om foarte bun. Zicea că vrea să ne vedem, că te aștept, iar a doua zi când a trebuit să mă văd cu el m-a sunat și mi-a zis că nu ne putem vedea acasă pentru că unchiul tău (n.r. Silviu Prigoană) a zis că nu are ce căuta picior de nepot în casa lui. Eu n-am înțeles niciodată de ce. Nu am putut să mă văd cu bunicul meu.”, a povestit Cristina, nepoata lui Silviu Prigoană, pentru Spynews.ro.