La finalul săptămânii trecute, CANCAN.RO informa, în exclusivitate, că Silvius, fiul lui Silviu Prigoană, este suspectat că și-ar “traduce” soția, pe Georgiana, și că ar fi dator față de presupusa amantă, o tânără pe nume Tina (DETALII AICI). Reporterii site-ului nr. 1 din România nu au abandonat subiectul și au luat legătura cu celebrul milionar, mandatat de băiatul lui să rezolve cazul. Avem declarații în premieră! Aflați, în continuare, cum ar sta, de fapt, lucrurile. START, popcorn!

În iunie 2022, Silvius Prigoană s-a însurat cu partenera lui, Georgiana. Cei doi au avut parte de o nuntă de vis cu invitați de seamă. În relația lor ar fi existat armonie și înțelegere până în urmă cu aproximativ o lună. Tânăra cu care este căsătorit fiul milionarului ar fi început să aibă îndoieli cu privire la fidelitatea celui căruia i-a jurat credință veșnică. La urechile ei ar fi ajuns zvonul potrivit căruia ar fi înșelată cu o anumită Tina, fostă iubită a soțului ei.

Cele două au purtat mai multe discuții pe messengerul de Facebook, iar Tina, la un moment dat, i-a atras atenția Georgianei că Silvius i-ar fi dator tatălui ei.

“Fată să-i amintești lui Silvius că are să-i dea niște bani lui tata. Că se face că a uitat…”, a fost mesajul scurt al tinerei.

Silvius Prigoană: “I-am dat banii lui tata! În rest…”

La momentul respectiv, reporterii CANCAN.RO au luat legătura cu Silvius Prigoană care, pe un ton calm, ne-a explicat istoricul respectivei datorii, ocazie cu care l-a implicat în ecuație și pe tatăl său.

“Fătuci din astea… E o chestie de cinci, șase ani! Am de spus doar atât: i-am dat banii lui tata și mai departe a zis că se descurcă el. În rest nu știu ce s-a întâmplat”, ne-a precizat Silvius.

Miza: 1.000 de euro! „Am sunat-o pe fată”

Site-ul nr. 1 din România nu a abandonat subiectul. În cursul zilei de luni a luat legătura cu Silviu Prigoană, ocazie cu care am aflat ce s-ar fi întâmplat cu suma de bani. Una, de altfel, infimă.

“Mi-a dat mie banii, el a plecat din țară, avea o delegație prin Germania sau Austria. Am sunat-o pe fată, după care nu mi-a mai răspuns la telefon. Am dat contactul ei unui asociat, a sunat și el să-i dea banii fetei, era vorba de ea, nu de tatăl ei, nu aveam noi treabă cu el. După care nu i-a mai răspuns nici lui. El a plecat, și-a văzut de treabă, mi-a zis că are o datorie la cineva, uite aici numărul de telefon, dă-i banii. Nu mai știu cât era, o mie de euro, ceva de genul. Nici nu contează suma. Am sunat-o pe fată, m-am înțeles cu ea, să ne vedem să rezolvăm treaba, că mi-a lăsat Silvius niște bani”, a declarat Silviu Prigoană pentru CANCAN.RO.

Ar fi fost băgați pe black-list! Silviu Prigoană: “Nu înțeleg nimic din povestea asta”

Omul de afaceri nu înțelege motivul pentru care Tina, fosta parteneră a fiului ei, i-a reproșat Georgianei, soția lui Silvius, că ar avea de primit bani de la fostul iubit, în condițiile în care l-ar fi putut suna, fără nicio problemă, chiar pe el. Silviu Prigoană a încheiat subiectul cu o glumă, în stilu-i caracteristic.

“Asta este poveste veche, nu știu ce a apucat-o pe fătucă. După care cred că m-a băgat pe black-list, cum sunam era ocupat. M-am prins că este în neregulă ceva și l-am mandatat pe Alex, un asociat, să se ocupe. A sunat-o, i-a răspuns, s-au înțeles, după care îmi spune că nu-i mai răspunde fata la telefon, l-a băgat în black-list. Și s-a încheiat povestea. Și-a adus aminte după atâția ani… De ce nu m-a sunat pe mine sau pe Alex, că are numerele noastre, să-și ia banii? Nu înțeleg nimic din povestea asta. Eu am altă treabă acum, să belesc mielul și să vopsesc ouăle”, ne-a mai declarat Silviu Prigoană.

Când va fi cazul, CANCAN.RO va reveni cu noi informații. Deci, toți cititorii să rămână pe poziții!