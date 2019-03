A murit un bărbat celebru din România. Anunțul decesului făcut la 12.00 noaptea

România în stare de șoc. Din păcate, medicii nu au mai putut face nimic și au anunțat decesul dumincă noapte.

S-a stins din viatã Ioan Anton, 56 de ani, fost portar la Inter Vaslui în anii ‘80. Acesta a jucat de-a lungul carierei la Inter Vaslui si Farul Constanta. În ultimii ani, Anton a dus o luptã cruntã cu cancerul.

Ioan Anton s-a retras din activitate în anul 1992, la 30 de ani, din cauza unui accident de circulatie, în urma cãruia a fost diagnosticat cu fracturã de femur si traumatism cranian. A jucat cu Inter Vaslui în Divizia B, în sezonul 1987-1988, dupã care s-a transferat la Farul Constanta, în Divizia A, unde a jucat pânã în anul 1992. In urmã cu cativa ani a aflat cã are cancer laringian.

“Ce sã fac, domnule, ce sã mai sun, ce sã mai zic? Fac zeci de drumuri între Vaslui si Iasi, sunt vai de capul meu! Am douã luni de când mi-au descoperit cancerul.. Am stat internat la Institutul Regional de Oncologie de la Iasi. Am început aici tratamentul, fac chimioterapie si radiochimioterapie. M-am sãturat de spitale, de pastile si medicamente, dar ce sã fac? O iau de la capãt si sper sã mai câstig o bãtãlie”, a povestit Anton într-un interviu acordat în urmã cu un an de zile.

Aflând de problemele sale, suporterii echipei Farul Constanta i-au sãrit în ajutor si au organizat un meci caritabil, iar banii strânsi din bilete i-au fost donati fostului portar. Dupã ce si-a încheiat cariera de fotbalist, Anton a fost antrenor cu portarii la FC Vaslui, în ligile inferioare, iar anul trecut a fost antrenor cu portarii la clubul de fotbal juvenil, Comstar Vaslui, potrivit vremeanoua.ro.