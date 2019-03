A murit Viorel Mardare. Ultimele imagini cu el în viață sunt cutremurătoare

Regizorul Viorel Mardare a murit la doar 36 de ani, lăsând un gol imens în lumea cinematografiei. Viorel Mardare s-a născut pe 7 octombrie 1981, a absolvit Facultatea de Jurnalism și a devenit cunoscut după ce a realizat numeroase spoturi publicitare și sociale de promovare a Republicii Moldova.

Pe 24 februarie, regizorul postate – pe pagina sa de Facebook – un mesa tulburător.

”LA NOI, LA INSTITUT

lumea nu votează pentru „următorii patru ani”, ci pentru „cât va da Dumnezeu” (va da).

Dar votează.

Mai au niște speranțe pe aici, oamenii. Aici înțelegi cât de prețioși șunt, de fapt, niște „următori patru ani”. Surpriză: nu poți arunca votul pentru uninominali în această urnă teleportabilă. Sorry, uninominalule. 😛 Eu am pocnit cu ștampila pentru pace, sănătate și voie bună, hai, noroc!

Și să nu mai fie durere. Și să nu-mi mai șoptească pe sub mustăți niciun doctor de la noi: „mai bine mergeți în Germania”.