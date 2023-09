A ordonat triplu asasinat! Mega-scandal în rândul interlopilor! I-a cerut să-i ”lichideze” familia rivalului și a pus la bătaie 200.000 €! ”Mi-e frică pentru băiatul meu!”

Nicolae Bușe trăiește clipe de groază! Nu-i este frică pentru viața lui, ci pentru a fiului său, Andrei, de 17 ani. A aflat că, pentru a li se face ”felul”, s-ar fi pus preț mare, 200.000 de euro! Povestea de la Roșiori este încurcată, a început în urmă cu mai mulți ani, pe când omul și-a măritat fata. Cu băiatul celui care acum l-ar vrea ”eliminat”. De la o înjurătură s-a ajuns până la ”pedeapsa cu moartea”. CANCAN.RO are detalii incredibile despre răfuiala interlopilor, dar și imagini care vorbesc de la sine, plus mărturia celui care trăiește, acum, în teroare. Totul, în exclusivitate!

Olteanu Nicolae, zis Gardian, i-ar fi pus gând rău lui Nicolae Bușe, zis Atent. Așa că l-ar fi chemat pe Octavian Stoica, zis Benone Al Capone, pentru a-i trasa sarcinile. Sarcini uluitoare, de asasinat! L-a pus, așa cum Benone susține, să caute oameni care să-l reducă la tăcere pe Bușe. Și nu numai pe el, ci și pe încă doi membru ai familiei: pe băiatul său, Andrei, și pe fratele lui.

Dat în vileag de cumătrul Benone Al Capone: ”Caută-mi oameni să-l omoare!”

Benone avea să povestească, însă, totul. ”Benone, caută-mi și mie, cumetre, niște oameni să-l omoare pe Atent, pe Gălățan (n.r. fratele lui Bușe, zis Atent) și pe băiatul lui Atent, pentru că l-au înjurat pe fiu-miu!” este mesajul pe care l-ar fi primit Benone, după cum spune, de la Gardian. Apoi, dezvăluie că suma pusă la bătaie pentru a ”rezolva” cazul este de 100.000-200.000 de euro!

Bușe a aflat și a intrat în panică. Pentru băiatul său de 17 ani mai mult. A făcut plângere penală împotriva lui Nicolae Olteanu, cel de care se simțea amenințat și acum așteaptă finalizarea. Omul avea să dezvăluie, pentru CANCAN.RO, de unde a început toată povestea.

”Olteanu Nicolae, zis Gardian, e un mafiot! E de 30 de ani în Anglia, are diferite afaceri acolo… Ilegale… Prostituție și multe altele. I-am dat fata de noră. Apoi, vine fratele lui cu o propunere la mine, să venim cu toții acolo. A spus să venim pe garanția lui, că el ne face toate actele, dar să-i dăm 1.000 de lire sterline pe lună, timp de un an. M-am dus acolo cu toată familia mea, cu toții, frați, copii, nepoți… I-am plătit un an totul. Apoi, el a vrut să-i plătim încă un an! I-am spus că suntem rude, că i-am dat-o pe fiică-mea…

A ieșit scandal, de la vorbă la vorbă. L-am bătut. Am ajuns la Poliție, el ne-a amenințat. I-am plătit 35.000 de lire, dar el ne-a dat și la Poliție, deși ne-am înțeles. A continuat dosarul, pe furiș. Noi am plecat din Anglia”, a povestit Bușe, pentru CANCAN.RO.

Bușe: ”A intrat în el cu mașina, a tras și patru gloanțe!”

Scandalul avea să se reaprindă mulți ani mai târziu. Când ginerele lui Bușe a murit. Se întâmpla acum un an și jumătate. ”Ai mei, supărați că au fost condamnați la câte 12 ani de închisoare, după scandalul de atunci, s-au pus pe un live și l-au înjurat: vezi ce s-a întâmplat, dacă nu ai fost corect și ne-ai luat banii, ne-ai băgat la pușcărie? Iar acum intervine Octavian Stoica, zis Benone Al Capone, cuscrul lui, care s-a certat cu el, pentru că a intrat în el cu mașina, a tras patru gloanțe, nu l-au prins, și spune tot ce voia să facă Gardian, că i-a dat 100.000 sau 200.000 de euro ca să găsească oameni să mă omoare pe mine, pe fiul meu minor și pe un frate al meu.

L-a chemat la București, în Dorobanți, într-un parc, să-i ofere banii ăia ca să mă omoare. Am făcut reclamație și așteptăm. Eu vreau să stau liniștit. Mie nu mi-e frică pentru mine, sincer, dar, uite, îmi este pentru băiatul meu. Merge peste tot cu mine, nu-l mai las singur. Ei au foarte mulți bani, sunt foarte influenți la noi, acolo, în Teleorman. Mă simt în pericol”, a încheiat Nicolae Bușe.

