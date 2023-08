A petrecut 8 zile în Thassos şi a avut un concediu de coşmar! Păţania unei turiste din România în Grecia

Românii profită din plin de ultimele săptămâni de vară. Pe litoralul românesc, situația nu mai este la fel ca în anii trecuți, în majoritatea stațiunilor numărul turiștilor a scăzut și asta pentru că aceștia aleg să își petreacă vacanțele în alte destinații din cauza condițiilor. Cele mai apreciate destinații sunt Grecia, Bulgaria sau chiar Spania. Cu toate acestea, lucrurile nu sunt întotdeauna roz nici prin alte părți. Recent o turistă a povestit în mediul online ce coșmar a trăit în concediu.

Numărul persoanelor care au ales ca destinație pentru concediu, Grecia, a crescut semnificativ anul acesta. Românii au înființat pe Facebook mai multe grupuri, unde își pot împărtăși experiențele bune sau rele, pentru a-i averiza și pe alții sau pentru a recomanda diferite cazări sau locuri în care au petrecut timp de calitate.

O româncă a petrecut un concediu de coșmar în Grecia

Cazul pe care l-a expus o româncă recent face parte din categoria celor nemulțumiți. Femeia a transmis în mediul online un mesaj în care și-a expus părerea despre Grecia. Aceasta consideră că țara este „mult prea apreciată” pentru ceea ce oferă în realitate.

„În urmă celor 8 zile petrecute în Thassos, vin și eu cu ceva impresii (fiind pregătită să primesc și comentariile negative).

Ce mi-a plăcut foarte mult a fost apa. Culoarea ireală și de o curățenie și limpezime cum nu am mai văzut (acum ceva ani am fost și în Corfu, nu a fost prima vizită pe pământ elen), peisaje superbe! Astea au fost singurele lucruri plăcute pe insulă.”, și-a început femeia mesajul.

După cum a povestit, românca a petrecut 8 zile în țara elenă. Nu a fost mulțumită de cazarea pe care a ales-o, fotografiile pe care le-a văzut în mediul online au reușit să o păcălească, însă când a ajuns acolo s-a izbit de realitatea cruntă.

„Din păcate, este mult prea apreciată pentru ce oferă… Am fost cazați în Scala Potamia și am fost dezamăgiți de ce am găsit acolo. Hotelul catalogat că fiind de 3* nu era chiar de 3, zona destul de neîntreținută, multe buruieni, totul haotic.

Pe plajă (Nouveau Beach Bar) o japcă totală. Și acum să și explic: o umbrelă cu 2 șezlonguri era 10 € plus 20 € consumație obligatorie (am fost de acord că este rezonabil), însă dacă plecai ca orice om normal la prânz la masă și apoi să te odihnești erau date altora, fiind poftiți să ne așezăm pe altele când ne întorceam.

Am ajuns și pe celebra Marble Beach, nimic spectaculos. Am nimerit o zi cu valuri mari, nepotrivite pentru copilul din dotare, apă destul de tulbure.

Apoi vine dezamăgirea în privința meselor: nimic nu venea neînsoțit de cartofi în diferite forme (cel mai des prăjiți). Am mâncat la cartofi de mi-a ajuns pentru tot anul.”, a completat românca.