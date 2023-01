Raluca Bădulescu a postat pe rețelele de socializare un videoclip în care apare senzuală, seducătoare și le prezintă urmăritorilor săi o ținută care se mulează perfect pe trupul ei. Jurata de la Kanal D, însă, a primit un „val” de critici din partea prietenilor virtuali. Iată toate detaliile mai jos, în articol.

Îmbrăcată complet în negru, într-o ținută care se mulează perfect pe trup, Raluca Bădulescu a „defilat” într-o parcare subterană. Pe tocuri, jurata de la Kanal D s-a mișcat senzual și, la un moment dat, a venit într-un cadru apropiat, prietenii virtuali reușind să observe fiecare detaliu. Totuși, nu toți au apreciat ținuta sau postura juratei, ci au ales să își expună opinia privitoare la modul în care arată, după ce a slăbit spectaculos.

Raluca Bădulescu a fost criticată pe internet

Raluca Bădulescu a fost criticată aspru de mai mulți utilizatori, după ce jurata emisiunii „Bravo, ai stil” de la Kanal D a ajuns „piele și os”. A slăbit spectaculos, fiind mândră de trupul ei și defilând cu stil chiar și într-o parcare subterană. A fost „luată în vizor” de mai mulți prieteni virtuali.

„Ferească sfântul😳😳”, „Anorexia nu a înfrumusețat încă pe nimeni”, „Vai, dar urâtă te-ai făcut, o slăbănoagă”, „Prea slabă, te urâțeşte”, „Prea mult, îngrozitor de mult! 🥺”, „Doamne ferește!!! Femeia asta nu are minte deloc!! Cum să pozezi în așa ținută, femeie la 50 de ani cu băiat de 18 ani??!! Am citit pe aici «superbă», voi ziceți serios??!!😂😂😂”, „Doamne ferește! 😢😢 Ești o tipă super, dar prea anorexică”, „Exagerat de slabă”, „Prea slabă, piele și oase, deja nu mai are niciun vino-ncoa”, sunt o parte din comentariile primite de Raluca Bădulescu la postare, pe Instagram.

Sursă foto: Instagram / captură video