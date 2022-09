Nu întotdeauna un divorț se soldează cu urmări negative din partea celor doi soți care au ales să meargă pe căi separate. Mărturie stă experiența Ralucăi Bădulescu și a lui Florin Stamin, alături de care vedeta de la Kanal D a trăit timp de 15 ani. Nu doar jurata de la „Bravo, ai stil!” și-a refăcut viața, ci și fostul soț, despre care fashionista declara că se iubește deja cu o altă femeie. Totul e bine când se termină cu bine și sunt „Felices los 4”, cum ar zice însuși Maluma. Sau cel puțin asta reiese din interviul acordat de Raluca Bădulescu, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, unde vedeta își manifestă cât se poate de transparent emoția intensă.

Relația dintre Raluca Bădulescu și Rareș Gabriel Grigore pare să aibă conotații cât se poate de serioase, aspect vizibil în mimica vedetei, care este toată un zâmbet. Jurata de la „Bravo, ai stil!” și-a petrecut vara alături de iubitul mai tânăr, care a absolvit în urmă cu un an Facultatea de Medicină.

Cei doi au fost în Vama Veche, în premieră pentru Raluca Bădulescu, alături de Cătălin Botezatu, cu care s-au distrat cot la cot. Vedeta vorbește numai de bine despre Rareș, semn că fluturașii își fac simțită prezența la orice vârstă.

„Sunt într-o perioadă foarte frumoasă…”

CANCAN.RO: Vreau să te întreb, Raluca, despre perioada aceasta foarte animată din viața ta!

Raluca Bădulescu: Sunt într-o perioadă foarte frumoasă, dar ce să spun mai mult de atât?

CANCAN.RO: Ce simți, că eu stăteam și mă gândeam la cei 25 de ani, că poate nu mă mai lovește dragostea!?!

Raluca Bădulescu: Dacă m-a lovit pe mine la 40 și… Eu am „48, going on 28”, haideți să revenim, 48 mergând pe 28! Când te lovește dragostea, te-a lovit! Cum adică tu crezi că nu te mai lovește la 25? Ești atât de tânăr, că o să te mai lovească dragostea de nu știu câte ori în viața asta, o să te ia prin surprindere. O să vină ca un fulger și asta este! N-o să mai vii aici să mă întrebi pe mine, o să fii ocupat cu gagică-ta acasă!

CANCAN.RO: Nu, eu dacă o să am iubită, o las acasă, îi zic că mă duc să vorbesc cu „Doamna Raluca”…

Raluca Bădulescu: Dacă îmi mai zici „Doamna Raluca”, îmi strici vrăjeala cu iubitul meu, omule. Nu îmi mai zice „doamna”, că el are 26 de ani, zi-mi Raluca!

„Lucrurile trebuie să se întâmple firesc„

CANCAN.RO: Care sunt sfaturile în viața amoroasă, mai ales că nu ți-ai pierdut speranța?!

Raluca Bădulescu: Când vreodată mi-am pierdut eu speranța, eu tot timpul am fost foarte bine, extraordinar de bine. Lucrurile se întâmplă pur și simplu. Eu cred în minuni, «in magic, i believe in love» și pur și simplu lucrurile se întâmplă! Eu nu cred în chestii pe care ți le propui, «acum mă duc să…», sau «acum urmează să mă îndrăgostesc». Eu cred că lucrurile trebuie să se întâmple firesc, întotdeauna trebuie să se întâmple firesc!

CANCAN.RO: Doctorii de obicei pot avea un stil mai conservator de a se îmbrăca, tu ești genul care îi insuflă iubitului chestii? Pe tiparul «trebuie să fim matchy!»

Raluca Bădulescu: Nu mă bag peste deciziile lui, unu la mână, doi la mână, este medic anatomopatolog, nu estetician cum s-a mai vehiculat și nu mă bag peste deciziile lui! Este un tip absolutamente fantastic, care, din toate punctele de vedere, este «way beyond», așa că oricum vrea el e perfect!

CANCAN.RO: Câte kilograme mai ai acum?

Raluca Bădulescu: 47, la 1 metru 72, ca să fiu și eu mai înăltuță!

CANCAN.RO: Dar mai duci, că mai devreme Dana Săvuică spunea că o ține spatele?!

Raluca Bădulescu: Sora ta rupe pe 12 centrimetri, sus pe toc! Dacă el are 26 de ani, tu vrei să vin cocoșată, cocârjată pe aici?

